Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü - Son Dakika
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Dünya

Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Filistin meselesiyle ilgili "Filistin meselesi beni ilgilendirmiyor" demesinin yankıları sürerken Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

03.10.2024 15:26  Güncelleme: 16:09
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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da "Spor Diplomasisi" sloganıyla düzenlenen 3. Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'nin açılışında konuştu.

"İSRAİL, ACZİYETTEN İSTİFADE EDİYOR"

" Gazze'de yaşananlar toplu bir soykırım ve Filistinlilerin göç ettirilmesi için buranın (İsrail tarafından) yaşanmaz bir bölgeye dönüştürülmesi operasyonudur" diyen Emir Temim bin Hamed, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden soykırımı kınayarak, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarının durdurulması için de ciddi bir şekilde çalışılması çağrısında bulundu. Katar Emiri, "İsrail Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletmek için uluslararası acziyetten istifade ediyor ve planını Lübnan'da uygulama fırsatı görüyor" ifadesini kullandı.

LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARA KARŞILAR

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Ahmed es-Sabah da yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırımı durdurmaktan aciz kaldığını söyledi. Veliaht Prens, ülkesinin Lübnan'a yönelik saldırılara ve egemenliğinin ihlal edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

SUUDİ BAKANDAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Asya İşbirliği Diyaloğu ülkelerinin, iki devletli çözümü ve Filistin devletinin tanınmasını desteklemesini takdir etti. Ortadoğu'daki saldırıların ve ihlallerin, uluslararası ticareti engellediğine ve bölgenin, çabaların birleştirilmesini gerekli kılan birçok meydan okumayla karşı karşıya kaldığına işaret eden Bin Ferhan, herkesi iki devletli çözümü desteklemeye çağırdı ve bölgesel çekişmelerin barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

PRENS SELMAN "UMRUMDA DEĞİL" DEMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz günlerde gündeme oturdu. Prens Selman, ABD merkezli The Atlantic dergisine verdiği röportajda, Filistin meselesinin kişisel olarak kendisi için önem taşımadığını belirterek, "Benim düşünmem gereken bir ülkem var. Halkımın yüzde 75'i benden daha genç. Birçoğu bu çatışmayı ve sorunu ilk kez deneyimliyor. Bu durum büyük bir endişe kaynağı. Filistin meselesi benim için kişisel olarak önemli mi? Değil. Ancak halkım için önemli bu nedenle imzalayacağımız anlaşmanın anlamlı ve faydalı olduğundan emin olmam gerekiyor" ifadelerine yer vermişti. Büyük tepki çeken bu açıklama Suudi Arabistan'ın Filistin politikası konusundaki duruşunu sorgulayanların sayısını artırdı.

Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

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Son Dakika Dünya Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Murat Itibar:
    Selman amarikan köpegi dgilmiydi iti 239 4 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Selman bana birini hatırlatıyor.Gözünü hırs,para,şöhret,kibir bürümüş.... 78 3 Yanıtla
  • Tolga Knight:
    danışıklı dövüş 53 3 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    it bile sizden daha değerli ey imkansızlar 53 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Kocalarımız kavga ediyor.. 23 31 Yanıtla
  • astragan:
    Arabistanlı selman da kafayı kumdan çıkarmayan ve israili görmezden gelen kesimlerden galiba. 41 2 Yanıtla
  • ferhat bakşi:
    Satılmış domuz 42 1 Yanıtla
  • Hakan Demir:
    Karşı kıyılar için savaşmayan gün gelir kendi kıyısında savaşır. 30 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Sudi abd. Milet oraya gidip ibadet tini yerine getiriyor orada harcanan paralar abd ye gidiyor. Şu durumda oraya gitmek caiz mi acabaa 28 2 Yanıtla
  • oguz ates:
    böl parçala yönet taktiği sonra ikisini birbirine düşür onlar kavga edip dururken ABD gibi büyü 11 0 Yanıtla
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