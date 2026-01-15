Prof. Dr. Asaf Hajiyev: Karadeniz artık sadece bir coğrafya değil, enerji ve barışın merkezidir - Son Dakika
Prof. Dr. Asaf Hajiyev: Karadeniz artık sadece bir coğrafya değil, enerji ve barışın merkezidir

Prof. Dr. Asaf Hajiyev: Karadeniz artık sadece bir coğrafya değil, enerji ve barışın merkezidir
15.01.2026 15:26  Güncelleme: 16:47
Prof. Dr. Asaf Hajiyev: Karadeniz artık sadece bir coğrafya değil, enerji ve barışın merkezidir
Uluslararası Ayder Forumu'nun ikincisi, "Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" temasıyla Ayder Yaylası'nda düzenleniyor. KEİPA Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev, Karadeniz'in enerji, lojistik ve barış açısından kritik bir bölge olduğunu vurguladı. Hajiyev, Ayder Forumu'nun barış ve iş birliğini güçlendiren, dünyada tanınan bir platform olacağını söyledi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi'nin üstlendiği forum, " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" ana temasıyla 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, bakanlar ve uluslararası temsilcileri bir araya getirdi.

KEİPA Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev, Haberler.com'a özel değerlendirmelerde bulunarak Karadeniz bölgesinin küresel siyaset, enerji ve barış açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

"KARADENİZ, ENERJİ VE LOJİSTİĞİN MERKEZİNDE"

Prof. Dr. Asaf Hajiyev, günümüzde Karadeniz'in yalnızca coğrafi bir bölge değil, küresel enerji ve ticaretin kilit noktalarından biri haline geldiğini vurguladı. Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi kavramına dikkat çeken Hajiyev, Akdeniz, Hazar, Marmara ve Ege'yi kapsayan bu büyük coğrafyanın dünya siyasetinde giderek daha fazla önem kazandığını belirtti.

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına enerji taşındığını ifade eden Hajiyev, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin bu süreçte kritik rol oynadığını söyledi. Azerbaycan'dan çıkan petrol ve doğal gazın Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştığını, Türkiye'nin ise artık bir enerji hub'ı konumuna geldiğini vurgulayan Hajiyev, bu hat üzerinden Avrupa ve dünya pazarlarına enerji sevkiyatının sağlandığını kaydetti. Ayrıca Karadeniz'in Asya ile Avrupa arasında lojistik bir köprü olduğuna dikkat çekti.

"AYDER FORUMU, BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN KÜRESEL BİR PLATFORM OLABİLİR"

Karadeniz bölgesinin en büyük değerinin enerji ya da coğrafya değil, burada yaşayan insanlar olduğunu belirten Hajiyev, farklı kültürlerin, dinlerin ve halkların bu coğrafyada bir arada yaşadığına dikkat çekti. Bölgenin temel hedefinin barış olması gerektiğini ifade eden Hajiyev, KEİPA bünyesindeki 13 ülkede devam eden çeşitli ihtilafların kalıcı çözüme kavuşmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Toprak bütünlüğü ilkesinin altını çizen Hajiyev, bu ilkenin korunmaması halinde yeni savaşların kaçınılmaz olacağını dile getirdi. Ayder Forumu'nun birkaç yıl içinde dünya çapında tanınan bir platform haline geleceğini belirten Hajiyev, Davos, Petersburg ve Trans Montana forumlarını örnek göstererek, Karadeniz'in hâkim gücü olan Türkiye'nin de böyle güçlü bir uluslararası foruma sahip olmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Barış olmadan kalkınmanın, iş birliği olmadan da geleceğin mümkün olmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Asaf Hajiyev, Ayder Forumu'nun dünyaya barış mesajı veren önemli bir buluşma noktası olacağını sözlerine ekledi.

