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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor! İşte masadaki konular - Son Dakika
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Dünya

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor! İşte masadaki konular

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.

02.02.2024 15:18  Güncelleme: 15:27
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye geleceğini, ziyarette, Moskova- Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.

"TÜRKİYE BASKILARA RAĞMEN BAĞIMSIZ HAREKET EDİYOR"

RIA haber ajansının aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ve İngiltere'ye atıfta bulunarak, "Anglo-Saksonların" Türkiye'yi Rusya ile ilişkileri konusunda baskı altında bıraktığını fakat Türkiye'nin bu konuda bağımsız hareket etmeye devam ettiğini kaydetti.

GÖRÜŞME 12 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞEBİLİR

Peskov, Putin'in ziyaretinin tam olarak ne zaman olacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı ancak Reuters'a dün konuşan üst düzey bir Türk bir yetkili, Putin'in ziyaretinin 12 Şubat'ta olacağını bildirmişti.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye\'ye geliyor! İşte masadaki konular

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Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

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