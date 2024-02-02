Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye\'ye geliyor! İşte masadaki konular

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye geleceğini, ziyarette, Moskova- Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
RIA haber ajansının aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ve İngiltere'ye atıfta bulunarak, "Anglo-Saksonların" Türkiye'yi Rusya ile ilişkileri konusunda baskı altında bıraktığını fakat Türkiye'nin bu konuda bağımsız hareket etmeye devam ettiğini kaydetti.
Peskov, Putin'in ziyaretinin tam olarak ne zaman olacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı ancak Reuters'a dün konuşan üst düzey bir Türk bir yetkili, Putin'in ziyaretinin 12 Şubat'ta olacağını bildirmişti.
Bursa'da ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine bugün hayata gözlerini yuman yazar Alev Alatlı için taziye mesajında bulunarak başladı. Erdoğan konuşmasında ''Vefatını yola çıkarken öğrendim, eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecek'' dedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İstanbul'da Murat Kurum'un Ankara'da ise Turgut Altınok'un emeklilerin desteğini almak için verdikleri vaatler dikkat çekiyor. Emeklileri merkeze alan Kurum seçimi kazanması durumunda aylık 2 bin 500 TL, Altınok ise 5 bin TL vermeyi taahhüt ediyor.
Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde sırra kadem bastı. 79 gündür aranan Çelik'in öldürüldüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklandı. Çelik'in aracını satmaya çalışan Yasin, cinayeti itiraf etti ve cinayeti Mert isimli kişinin işlediğini söyledi. Mert'in daha önce Çelik'in kızı ile nişanlı olduğu öğrenildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
İspanya Liginin 22. Haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu ve maçı 2-0 kazandı. Maçta yedek olarak kalan milli futbolcumuz Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle dikkat çekti. Güler'in, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri göstereceği iddia edildi. Bu sezon toplamda 76 dakika süre bulabilen Güler, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.
ABD polisi, Colorado eyaletinde bir evde betona gömülü çocuk kalıntıları bulduğunu açıkladı. Polis, 2018'de kaybolan iki çocuğu aradıklarını belirtirken, olayın detayları hakkında bilgi vermedi.
Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
Son Dakika › Dünya › Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor! İşte masadaki konular - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?