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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini ileterek, Rusya ile Türkiye arasında yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Mesajda, iki ülkenin bölgesel çatışmalara katkıda bulunduğu ve enerji projelerinde birlikte çalıştığı belirtildi. Putin, gelecek yıl da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için ikili siyasi diyalog ve işbirliğinin devam edeceğini ifade etti.

Putin\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yeni yıl mesajı
30.12.2023 - 15:02,
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl mesajı gönderdi.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini göndererek, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığı vurgulandı. Mesajda, iki ülkenin bölgesel çatışmaların çözümüne katkıda bulunduğu, ortak çabalarla büyük enerji ve altyapı projelerinde birlikte çalıştığı ifade edildi. Putin'in mesajında "Gelecek yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla dost halkların yararına çeşitli alanlarda ikili siyasi diyalog ve verimli işbirliği kurmaya devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA
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