Putin\'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes umutları İstanbul'daki barış zirvesiyle bir kez daha arttı. İki ülkenin heyetleri İstanbul'da masaya otururken, Putin ve Zelenski ise henüz bir araya gelmedi.
Ateşkese varılıp varılmayacağı merak edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir talimat geldi. Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.
Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) kullanarak "terör saldırıları" gerçekleştirdiğini belirten Putin, "Düşman genellikle sivil tesisler, evler, insanlar gibi askeri önemi olmayan hedefleri seçiyor. Mevcut gelişmeler sadece sözlerimi doğruluyor. Ukrayna ordusu İHA'larla ambulanslar ve tarım makineleri de dahil sivil araçlara saldırıyor." dedi. Putin, saldırılardan özellikle Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin etkilendiğini söyledi.
Rus ordusunun sınırdaki güvenliği sağlamak için çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Sınır boyunca gereken, güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor." diye konuştu.
Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.
Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyip bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.
Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.
İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.
Son Dakika › Dünya › Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı - Son Dakika
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