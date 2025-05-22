Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı - Son Dakika
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Dünya

Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı

Putin\'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
22.05.2025 18:24
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Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes müzakerelerinden ne sonuç çıkacağı merak edilirken, Putin'den dikkat çeken bir talimat geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında "tampon bölge" oluşturulması talimatını verdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes umutları İstanbul'daki barış zirvesiyle bir kez daha arttı. İki ülkenin heyetleri İstanbul'da masaya otururken, Putin ve Zelenski ise henüz bir araya gelmedi.

PUTİN'DEN "TAMPON BÖLGE" EMRİ

Ateşkese varılıp varılmayacağı merak edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir talimat geldi. Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

"UKRAYNA ORDUSU İHA'LARLA SİVİL ARAÇLARA SALDIRIYOR"

Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) kullanarak "terör saldırıları" gerçekleştirdiğini belirten Putin, "Düşman genellikle sivil tesisler, evler, insanlar gibi askeri önemi olmayan hedefleri seçiyor. Mevcut gelişmeler sadece sözlerimi doğruluyor. Ukrayna ordusu İHA'larla ambulanslar ve tarım makineleri de dahil sivil araçlara saldırıyor." dedi. Putin, saldırılardan özellikle Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin etkilendiğini söyledi.

Rus ordusunun sınırdaki güvenliği sağlamak için çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Sınır boyunca gereken, güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor." diye konuştu.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyip bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti.

TRUMP: BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Sarıal:
    İNŞALLAH UKRAYNA RUSYA SAVAŞI BİTMEZDE BİZDE SAVUNMA SANAYİİDE BİRAZ DAHA İLERİ GİTMİŞ OLURUZ RUSYA KARŞISINDA. 1 6 Yanıtla
  • poyraz can:
    ya olum barışıyorsanız barışın yeter siz savaş açıyorsunuz bizim ülker ekonomik olarak mahvoluyor. altın almayı geçtim insanlar evlenemez hale geldi ülkemde. evlenenler de ayrılıyor bir ton borçla. 3 0 Yanıtla
  • Behzat:
    sizin savaşinizda kuzeyli güneyli savaşı oldu. 2 0 Yanıtla
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