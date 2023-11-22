 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Putin, Gazze'deki Vatandaşlara Yardım Edeceklerini Açıkladı - Son Dakika

Putin, Gazze'deki Vatandaşlara Yardım Edeceklerini Açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'de mahsur kalan vatandaşlarına yardımcı olacaklarını belirterek, durumun çoktan kritik sınırı geçtiğini söyledi. Putin, 900'ün üzerinde tahliye başvurusu aldıklarını ve vatandaşların tahliyesine önem verdiklerini vurguladı. Ayrıca, Tacikistan'a S-300 hava savunma sistemi ulaştırdıklarını da açıkladı.

Putin, Gazze\'deki Vatandaşlara Yardım Edeceklerini Açıkladı
22.11.2023 - 15:27,
Abone Ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'de mahsur kalan vatandaşlarına yardımcı olacaklarını belirterek, "Oradaki (Gazze'deki) durum çoktan kritik sınırı geçti." dedi.

Putin, başkent Moskova'da hükümet üyeleriyle çevrim içi yaptığı toplantıda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Putin, "Oradaki durum çoktan kritik sınırı geçti." ifadesini kullandı.

Putin, 900'ün üzerinde tahliye başvurusu aldıklarını belirterek, "Bunların 639'u Rus vatandaşı, 271'i de bu vatandaşların akrabaları." diye konuştu.

Vatandaşların tahliyesine önem verdiklerini vurgulayan Putin, "Bu çok önemli insani, asil bir görevdir. Gerçekleşen olaylardan mağdur durumda kalan insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Orada nelerin olup bittiğini görüyoruz. Bu nedenle özellikle vatandaşlarımıza yardım etmek kutsal görevimizdir." dedi.

" Tacikistan'a S-300 hava savunma sistemi ulaştırdık"

Putin, Moskova'da dün görüştüğü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile güvenliğin sağlanması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleriyle ortak savunma sisteminin oluşturulmasının önemine işaret eden Putin, bu yönde çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek, "Tacikistan'a iki grup S-300 hava savunma sistemi ulaştırdık. Toplam 8 fırlatma sistemi oluyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Moskova, Gazze, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Gazze'deki Vatandaşlara Yardım Edeceklerini Açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Ünlü zincir markette mide bulandıran görüntü
15:51 Heyelan ve selin vurduğu Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
15:46 Takımın isteğini kırmayan Volkan Demirel, kaleye geçti! Yaptıklarını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:27 ABD'de 11 evi olduğu söylenen Eylül Öztürk, mal varlığını sıraladı! Amerika'da 10 ev, Türkiye'de 9 şube
15:23 Galler maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın son durumu belli oldu
15:06 Çinli otomobil devi yüzen elektrikli araç yaptı
15:00 Hamas duyurdu: İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkes yarın saat 10.00'da başlayacak
14:48 Baykar'dan hard disk çalarken yakalanan çalışan sabıkalı çıktı
14:37 Türkiye para basacak! İşte EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı
14:39 FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış, İzmir'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2023 16:33:20. #1.11#
SON DAKİKA: Putin, Gazze'deki Vatandaşlara Yardım Edeceklerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement