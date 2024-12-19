Putin'in Yıl Sonu Toplantısı - Son Dakika
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Putin'in Yıl Sonu Toplantısı

Putin\'in Yıl Sonu Toplantısı

Putin, Suriye ve Ukrayna'daki durumu değerlendirerek müzakerelere kapıyı kapattı.

19.12.2024 18:42
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu toplantısında yaklaşık dört buçuk saat boyunca gazetecilerden ve halktan gelen soruları yanıtladı.

Putin böylece Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrasında ilk kez konuşmuş oldu.

Rusya'ya sığınan Beşar Esad ile henüz görüşmediğini ama görüşeceğini söyledi.

Putin, Esad yönetiminin hızlı devrilmesinin nedeninin ordunun savaşmadan yerlerini terk etmesi olduğu yorumunu yaptı.

Suriye'deki yeni durumun Rusya için bir "yenilgi" olmadığını savunan Vladimir Putin, bu ülkedeki Rus askeri üslerinin kontrolünün kendilerinde kalacağını söyledi.

Putin bu üslerin insani yardım amaçlı olarak kullanılacağını savundu.

Son günlerde incelenen uydu görüntüleri, Rus güçlerinin bu üslerden malzeme tahliyesi hazırlığı içinde olduğu izlenimini veriyordu.

Zelenskiy ile müzakereye kapıyı kapattı

Putin'e toplantı boyunca Ukrayna'daki savaş ve cephedeki gelişmelerle ilgili birçok soru yöneltildi.

Vladimir Putin, cephedeki durumun kendi lehlerine "büyük bir değişim" içinde olduğunu ve askerlerinin her gün kilometrekare büyüklüğünde alan kazandığını iddia etti.

Zaferin yakın olduğunu savunan Putin, bugün bildiklerine dayanarak Ukrayna'nın daha erken işgal edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'da resmi devlet anlatısında Ukrayna'nın işgali "özel askeri operasyon" olarak adlandırılıyor.

Rusya lideri Putin, Kiev ile "ön şart olmadan" müzakere etmeye de hazır olduklarını söyledi.

Ancak sonrasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyeceğini kaydetti.

Putin ertelenen seçimlere işaret ederek Zelenskiy'nin meşru bir temsilci olmadığını savundu.

Ancak Ukrayna parlamentosu ile görüşebileceğini söyledi.

Ukrayna ile müzakereler başlığında İstanbul'da 2022 yılında yapılan görüşmeyi de hatırlatan Putin, bu müzakerelerde "anlaşmaya varıldığını" ifade etti.

Putin, Ukrayna'nın bu anlaşmadan çekilmesinin sebebi olarak dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı gösterdi.

Johnson'un Kiev'e giderek Ukraynalı yetkililere "Son Ukraynalıya kadar savaşmalısınız" dediğini iddia etti.

2022'de İstanbul'da yapılan görüşmede bir anlaşma taslağı üzerinde müzakere edilmişti.

Haberlere göre, Rusya, Ukrayna'dan Kırım ve Donbas'tan vazgeçmesini, NATO üyeliği talebini geri çekmesini ve askeri kapasitesini azaltmasını istemişti.

Kaynak: BBC

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