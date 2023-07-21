Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika
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Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı hayal kırıklığına uğrattı

21.07.2023 14:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın yürüttüğü karşı saldırının sonuçlarından hayal kırıklığına uğradığını belirterek, Kiev rejiminin Batılı küratörlerinin ve Ukraynalı yetkililerin duyurduğu sözde karşı saldırının etkisiz olduğunu söyledi. Putin ayrıca, Ukrayna'nın önemli kayıplar yaşadığını ve Polonya'nın Ukrayna'ya askeri birlikler göndermeyi planladığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Polonya'nın batıdaki topraklarının Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in hediyesi olduğunu söyledi. Putin, "Polonya, Sovyetler Birliği sayesinde, Stalin'in yaklaşımı sayesinde Batı'da önemli topraklar, Almanya'dan toprak aldı. Günümüz Polonya'sının batı toprakları, Stalin'in Polonyalılara armağanıdır. Varşova'daki arkadaşlarımız bunu unuttular mı? Onlara hatırlatacağız." ifadelerini kullandı.

"SOVYET SİLAH STOKLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ"

Putin, Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili Rusya Güvenlik Konseyi'yle çevrim içi toplantı yaptı. Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatının devam edebileceğini ancak bunun yalnızca çatışmaları uzattığını belirten Putin, "Bazı NATO ülkelerindeki eski Sovyet cephane ve silah stokları büyük ölçüde bitti. Batı'daki mevcut üretim kapasiteleri de ekipman ve mühimmat rezervlerinin hızlı bir şekilde yenilenmesine yetmiyor." ifadesini kullandı.

"NE POMPALANAN KAYNAKLAR NE BATILI SİLAHLAR KİEV'E YARDIMCI OLMUYOR"

Batılı ülkelerin, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği karşı saldırıdan memnun olmadıklarını dile getiren Putin, "Kiev rejiminin Batılı küratörlerinin, Ukraynalı yetkililerin yüksek sesle duyurdukları sözde karşı saldırının sonuçlarından hayal kırıklığına uğradığı açıktır. Ne Kiev'e pompalanan devasa kaynaklar ne de Batılı silahlar yardımcı olmuyor." diye konuştu.
Putin, Ukrayna'nın, gerçekleştirdiği "intihar saldırıları" nedeniyle önemli kayıplar yaşadığını aktararak, "Ukrayna ordusu oluşumları, intihar saldırıları sonucunda çok büyük kayıplar verdi. Bu kayıplar, on binlerce, tam olarak on binlerce insana ulaştı." dedi.

"BELARUS'A KARŞI SALDIRGANLIK, RUSYA'YA KARŞI SALDIRGANLIKTIR"

Polonya'nın, Ukrayna'ya askeri birlikler göndermeyi planladığına dair raporlar gördüğünü aktaran Putin, "Polonyalı liderlere gelince, muhtemelen NATO şemsiyesi altında bir koalisyon kurmayı ve daha sonra kendileri için büyük bir parçayı koparmayı planlıyorlar. İnanışlarına göre, tarihi topraklarını yani bugünün Batı Ukrayna'sını geri kazanmak için Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale etmeyi bekliyorlar. Belarus toprakları için de hayal kurdukları biliniyor." değerlendirmesini yaptı.

Putin, Belarus'un Rusya için bir müttefik olduğunun altını çizerek, "Belarus'a karşı saldırganlık, Rusya'ya karşı saldırganlık' anlamına gelir. Elimizdeki tüm imkanlarla buna yanıt veririz. Tek bir şey söyleyeceğim, bu çok tehlikeli bir oyun ve bu tür planları yapanların bunların sonuçlarını düşünmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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