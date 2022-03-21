"Putin zehirlenecek" iddiası ortalığı karıştırdı! Yerine geçecek isimler bile belli - Son Dakika
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"Putin zehirlenecek" iddiası ortalığı karıştırdı! Yerine geçecek isimler bile belli

21.03.2022 13:23

Rusya-Ukrayna savaşı yeni haftada da hız kesmeden sürerken İngiliz basınında yer alan ilginç bir haber, herkesi şaşırttı. Ukrayna istihbaratına dayandırılan haberde Putin'in zehirleneceği iddia edildi. Öte yandan iddiaya göre Putin'in yerine geçecek isimler bile belli.

Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak yeni bir lideri başkan yapmak için harekete geçti.

PUTİN'İN ZEHİRLENECEĞİ İDDİA EDİLDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kiev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Oleksandr Bortnikov'un Putin'in yerini almak için seçilen adam olduğunu söyledi. Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin'i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündükleri biliniyor. Zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir adım ihtimaller dahilinde." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna istihbaratı Putin'in zehirlenerek yerine yeni bir lider getirileceğini iddia etti! Listede 4 isim var
Oleksandr Bortnikov

PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?

İngiliz basınına göre, şartlar Putin'i istifaya zorlarsa veya iddia edildiği gibi zehirlenirse onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Ukrayna istihbaratı Putin'in zehirlenerek yerine yeni bir lider getirileceğini iddia etti! Listede 4 isim var
Mihail Mişustin ve Vladimir Putin

UKRAYNA İŞGALİNİ YÜRÜTEN BAKAN İHTİMALLER DAHİLİNDE

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor. Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) komuta eden Patruşev bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkıyor. Son adayın ise Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu. Şoygu şu anda Ukrayna'nın işgalini koordine ediyor.

Ukrayna istihbaratı Putin'in zehirlenerek yerine yeni bir lider getirileceğini iddia etti! Listede 4 isim var
Sergey Şoygu ve Vladimir Putin
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Son Dakika Dünya 'Putin zehirlenecek' iddiası ortalığı karıştırdı! Yerine geçecek isimler bile belli - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Putin zehirlenecek" iddiası ortalığı karıştırdı! Yerine geçecek isimler bile belli - Son Dakika
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