Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti

Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
08.02.2026 01:17
ABD'li rock grubu 3 Doors Down'un kurucularından ve solisti Brad Arnold, dördüncü evre böbrek kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 47 yaşında yaşamını yitiren Arnold'un vefatı, grubun resmi hesabından duyuruldu. Arnold, 2025'te sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile hastalığını kamuoyuna duyurmuştu.

ABD'li rock grubu 3 Doors Down'un kurucularından ve solisti Brad Arnold, ileri evre böbrek kanseriyle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Arnold'un, cumartesi günü 47 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Grup tarafından yapılan duyuruda, Arnold'un vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilirken, müzisyenin ailesi, yakınları ve hayranlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

MAYIS 2025'DE TEŞHİS KONULDU

The People'ın haberine göre Brad Arnold, Mayıs 2025'te sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile ileri evre berrak hücreli böbrek kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Arnold, hastalığın akciğerlerinden birine metastaz yaptığını da kamuoyuyla paylaşmıştı.

TURNE İPTAL EDİLMİŞTİ

Arnold'un sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle 3 Doors Down, 2025 yaz turnesini iptal etme kararı almıştı. Grup, o dönemde yaptığı açıklamada önceliğin Arnold'un tedavisi ve sağlığı olduğunu vurgulamıştı.

ROCK DÜNYASINDA DERİN İZLER BIRAKTI

2000'li yıllara damga vuran "Kryptonite", "Here Without You" ve "When I'm Gone" gibi şarkılarla dünya çapında ün kazanan Brad Arnold, alternatif rock sahnesinin en tanınan vokallerinden biri olarak kabul ediliyordu.

