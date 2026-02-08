ABD'li rock grubu 3 Doors Down'un kurucularından ve solisti Brad Arnold, ileri evre böbrek kanseriyle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Arnold'un, cumartesi günü 47 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Grup tarafından yapılan duyuruda, Arnold'un vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilirken, müzisyenin ailesi, yakınları ve hayranlarına başsağlığı dilekleri iletildi.
The People'ın haberine göre Brad Arnold, Mayıs 2025'te sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile ileri evre berrak hücreli böbrek kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Arnold, hastalığın akciğerlerinden birine metastaz yaptığını da kamuoyuyla paylaşmıştı.
Arnold'un sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle 3 Doors Down, 2025 yaz turnesini iptal etme kararı almıştı. Grup, o dönemde yaptığı açıklamada önceliğin Arnold'un tedavisi ve sağlığı olduğunu vurgulamıştı.
2000'li yıllara damga vuran "Kryptonite", "Here Without You" ve "When I'm Gone" gibi şarkılarla dünya çapında ün kazanan Brad Arnold, alternatif rock sahnesinin en tanınan vokallerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Son Dakika › Dünya › Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?