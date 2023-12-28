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Romanya ve Bulgaristan Schengen bölgesine katılmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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BBC

Romanya ve Bulgaristan Schengen bölgesine katılmaya hazırlanıyor

Romanya ve Bulgaristan, Mart ayından itibaren Schengen bölgesine hava ve deniz sınırlarında katılabilecek. Avusturya'nın karara karşı çıkmasına rağmen, bu iki Balkan ülkesinin aşama aşama Schengen bölgesine katılması kabul edildi. Kara sınırlarının da açılabilmesi için görüşmeler gelecek yıl devam edecek. Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine katılmasıyla birlikte, AB üyesi olup bu bölgeye girmeyen iki ülke İrlanda ve Kıbrıs olacak.

Romanya ve Bulgaristan Schengen bölgesine katılmaya hazırlanıyor
28.12.2023 - 19:06,
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Romanya ve Bulgaristan'ın Mart ayından itibaren Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine hava ve deniz sınırlarında katılabileceği belirtildi.

Avusturya, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla karara karşı çıkarken, bu iki Balkan ülkesinin aşama aşama Schengen bölgesine katılmasını kabul etti.

Kara sınırlarının da Schengen bölgesine açılabilmesi amacıyla görüşmeler gelecek yıl devam edecek.

400 milyon kişiye serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesinde şu anda 27 ülke bulunuyor.

2007'de AB'ye üye olan Romanya ve Bulgaristan, 10 yıldan uzun süredir Schengen bölgesine girmeye çalışıyor.

Bu iki ülke tam olarak Schengen bölgesine girerse, AB üyesi olup da bu bölgeye girmeyen iki ülke İrlanda ve Kıbrıs olacak.

Romanya İçişleri Bakanlığı, anlaşmanın 23 Ekim'de yapıldığını duyurdu.

Başbakan Marcel Ciolacu da Facebook hesabında yaptığı paylaşımda "Romanya, 13 yıl sonra nihayet Schengen'e girecek! Bu konuda siyasi anlaşmaya vardık" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov da, bir kabine toplantısında uzlaşmayı teyit etti.

Avusturyalı yetkililerse sadece müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Viyana, geçen yıl Schengen bölgesinin genişlemesini veto etmiş, ancak daha sonra, kara sınırlarının açılmasından önce "Havadan Schengen" fikrini ortaya atmıştı.

Avusturya, Brüksel'in AB'nin dış sınırlarını koruma önlemlerini alması durumunda, iki ülkeden hava seyahatleri konusundaki kuralların yumuşatılmasına hazır olduğunu söylemişti.

Avusturya'da iktidardaki Halk Partisi, şu anda kamuoyu yoklamalarında önde görünen aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin baskısıyla, göç alanında sert bir tutum benimsedi.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya Romanya ve Bulgaristan Schengen bölgesine katılmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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