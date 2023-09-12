Ronaldo'nun depremin ardından Fas'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası yanlış çıktı - Son Dakika

Ronaldo'nun depremin ardından Fas'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası yanlış çıktı

Ronaldo\'nun depremin ardından Fas\'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası yanlış çıktı
Son Güncelleme: 12.09.2023 12:15

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen deprem sonrasında Cristiano Ronaldo'nun otelinin depremzedeler için konaklama alanı olarak kullanıldığı iddiası sosyal medyada yayıldı. Ancak Faslı Gazeteciler Spor Birliği Başkanı ve otel yönetimi bu iddiaları yalanladı. Otelin normal şekilde hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük yıkım yaşattı. Ölü sayısının 3 bine yaklaştığı bölgeye yardım faaliyetleri devam ederken, afetin ardından sosyal medyada çok sayıda dezenformasyon içerikli paylaşım yapıldı.

Ronaldo'nun depremin ardından Fas'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası

Spor yayınıyapanMarca Gazetesi'nde yayınlanan habere göre Cristiano Ronaldo'nun Marakeş kentinde yer alan otelinin depremzedeler için konaklama alanı olarak kullanıldığı, sığınağa dönüştürüldüğü ifade edildi.

Ronaldo'nun depremin ardından Fas'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası

Haber Türkiye'de çok sayıda haber sitesi tarafından manşete taşındı.

Ronaldo'nun depremin ardından Fas'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası

Faslı Gazeteciler Spor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Birliği Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo'nun Marakeş'teki Pestana CR7 Oteli'ni Fas'taki depremden etkilenen insanların barınması için hizmete açtığı yönündeki bilgiler tamamen yanlış! Otelle kendim iletişime geçtim ve bunun yanlış olduğunu doğruladılar!" dedi.

Ronaldo'nun depremin ardından Fas'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası

Fransız Liberation Gazetesi, konuyla ilgili yaptığı araştırmanın ardından bir haber yayınladı. Yapılan incelemede İspanyol bir turistin televizyon yayınında kullandığı "sığınma" ifadesinin haber metninde yanlış anlaşılmaya yol açtığı ifade edildi. Turistin Ronaldo'nun oteline sığınmış olduğunu belirtti, bunun 'otelin kapıları mağdurlara açıldığı' anlamına gelmediği vurgulandı.

Ronaldo'nun depremin ardından Fas'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası

Pestana CR7 ile temasa geçildiğinin ifade edildiği haberde, otel yönetiminin iddiaları yalanladığı açıklandı. Otelin hiçbir şekilde sığınma merkezine dönüştürülmediğinin belirtildiği metinde, "Bu yanlış bir bilgi. Şu anda sahip olduğumuz tüm müşterilerimiz normal bir şekilde rezervasyon yaptırdı." ifadeleri yer aldı.

Ronaldo'nun depremin ardından Fas'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası

Ayrıca Ronaldo'nun hiçbir güvenilir kaynağa böyle bir açıklamada bulunmadığı tespit edildi.

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Son Dakika Dünya Ronaldo'nun depremin ardından Fas'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası yanlış çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo'nun depremin ardından Fas'taki otelini depremzedelere açtığı iddiası yanlış çıktı - Son Dakika
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