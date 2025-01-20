Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı

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Rusya'nın Tuva bölgesinde yaralı Rus askerlerinin kendi komutanları tarafından işkenceye uğradığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, askeri polislerin yaralı askerleri copla dövdüğü ve elektroşok tabancası kullandığı görülüyor. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Rus yetkililer, soruşturma başlattıklarını duyurdu.

20.01.2025 13:40  Güncelleme: 13:48
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Rusya'nın Tuva bölgesinden sızan korkunç görüntüler, yaralı Rus askerlerinin kendi komutanları tarafından nasıl işkenceye uğradığını gözler önüne serdi. Görüntülerde, "Deli" lakaplı bir askeri polis, yaralı askerleri Ukrayna cephesine geri dönmeleri için copla dövüyor ve elektroşok tabancası kullanıyor.

Sosyal aktivist Vitaly Borodin'in paylaştığı videolarda, bazıları baston kullanan yaralı askerlere şiddet uygulanıyor ve tecavüzle tehdit ediliyor. Mağdurlardan birinin omurgasının kırıldığı ve durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

Görüntüler sosyal medyada yayılınca harekete geçen Rus yetkililer, soruşturma başlattıklarını duyurdu. Tuva bölge hükümeti, 55115 numaralı askeri birlikte 16 Ocak 2025'te yaşanan olayları incelediklerini açıkladı. Ana şüpheli tutuklanırken, birliğin dağıtılabileceği belirtildi.

Putin'in eski konuşma yazarı Abbas Gallyamov'a göre, şüpheli işkenceden değil, görüntülerin sızmasını engelleyememekten dolayı tutuklandı. Gallyamov, "Sistem skandalları istemiyor çünkü bu durum yeni askerlerin cepheye gitmesini engelliyor" dedi.

Ukrayna kaynaklarına göre, üç yıllık savaşta 812.670 Rus askeri öldürüldü veya yaralandı. Ayrıca, Rusya'nın işgal ettiği Herson'daki kamplarda tutulan Ukraynalı tutsakların yarısına işkence yapıldığı ortaya çıktı. Global Rights Compliance adlı kuruluşun 2023 raporuna göre, 35'ten fazla gözaltı merkezinde boğma, su işkencesi, elektroşok, dayak ve tecavüz tehdidi gibi işkence yöntemleri uygulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Kasım 2022'den beri Rusya'yı savaş suçları işlemekle suçluyor. Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da çok sayıda toplu mezar bulundu.

Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı
Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı
Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı
Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı
Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı
Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı

3-sayfa, Polis, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhati alsalar birde şöyle yer misin yemez misin 15 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    vallahi şimdye kadar Rusya'dan yanaydım bunu gördükten sonra okranyayı destekleme kararı aldım 8 3 Yanıtla
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