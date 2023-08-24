Wagner lideri Prigojin'in öldüğü kazayla ilgili çarpıcı 30 saniye detayı

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rusya'yı karıştıran darbe girişiminin tam 2 ay sonrasında dün akşam gerçekleşen uçak kazasında ölümü dünya gündemine bomba gibi düştü. Uçağın düşüş görüntüleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, uçuş verilerinde uçağın son 30 saniyeye kadar hiçbir arıza işareti vermediği ve aniden irtifa kaybederek yere çakıldığı bilgilerine erişildi.

UÇAKTA PRİGOJİN DAHİL 10 KİŞİ ÖLDÜ

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg- Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

UÇAK SON 30 SANİYEYE KADAR ARIZA İŞARETİ VERMEDİ

Prigojin'in ölümü sonrası gözler "İhaneti asla affetmem" diyen Putin'e çevrilirken uçağın nasıl düştüğü sorusu tartışma yarattı. Prigojin ve diğer Wagner liderlerini Moskova'dan St. Petersburg'a taşıyan Embraer EMBR3.SA Legacy 600 tipi özel jetin uçuş verilerine göre, uçak son 30 saniyeye kadar hiçbir arıza işareti vermedi ve sorun yaşamadı.

"NE OLDUYSA ÇOK HIZLI OLDU"

Uçuş verilerini derleyen Flightradar24 sitesinden Ian Petchenik, uçağın aniden hızla yere düşmeye başladığını belirterek "Ne olduysa çok hızlı oldu" dedi. Öncesinde uçakta hiçbir sorun belirtisi olmadığını söyleyen Petchenik, özel jetin aniden 8 bin metre yükseklikten yere çakıldığını kaydetti.

Yevgeniy Prigojin.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TARAFINDAN VURULDU İDDİASI

Prigojin'in ölümünün ardından kaza anına ilişkin servis edilen görüntülerde uçağın dik bir şekilde düştüğü ve arkasından dumanlar yükseldiği görülüyor. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor. Rusya olayla ilgili soruşturma başlatırken bazı kaynaklara göre uçak karadan havaya füzelerle vuruldu.