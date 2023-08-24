Wagner lideri Prigojin'in öldüğü kazayla ilgili çarpıcı 30 saniye detayı - Son Dakika

Wagner lideri Prigojin'in öldüğü kazayla ilgili çarpıcı 30 saniye detayı

Son Güncelleme: 24.08.2023 10:32

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rusya'yı karıştıran darbe girişiminin tam 2 ay sonrasında dün akşam gerçekleşen uçak kazasında ölümü dünya gündemine bomba gibi düştü. Uçağın düşüş görüntüleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, uçuş verilerinde uçağın son 30 saniyeye kadar hiçbir arıza işareti vermediği ve aniden irtifa kaybederek yere çakıldığı bilgilerine erişildi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rusya'yı karıştıran darbe girişiminin tam 2 ay sonrasında dün akşam gerçekleşen uçak kazasında ölümü dünya gündemine bomba gibi düştü. Uçağın düşüş görüntüleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, uçuş verilerinde uçağın son 30 saniyeye kadar hiçbir arıza işareti vermediği ve aniden irtifa kaybederek yere çakıldığı bilgilerine erişildi.

Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasıyla ilgili çarpıcı 30 saniye detayı! Her şey bir anda olmuş

UÇAKTA PRİGOJİN DAHİL 10 KİŞİ ÖLDÜ

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg- Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasıyla ilgili çarpıcı 30 saniye detayı! Her şey bir anda olmuş

UÇAK SON 30 SANİYEYE KADAR ARIZA İŞARETİ VERMEDİ

Prigojin'in ölümü sonrası gözler "İhaneti asla affetmem" diyen Putin'e çevrilirken uçağın nasıl düştüğü sorusu tartışma yarattı. Prigojin ve diğer Wagner liderlerini Moskova'dan St. Petersburg'a taşıyan Embraer EMBR3.SA Legacy 600 tipi özel jetin uçuş verilerine göre, uçak son 30 saniyeye kadar hiçbir arıza işareti vermedi ve sorun yaşamadı.

Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasıyla ilgili çarpıcı 30 saniye detayı! Her şey bir anda olmuş

"NE OLDUYSA ÇOK HIZLI OLDU"

Uçuş verilerini derleyen Flightradar24 sitesinden Ian Petchenik, uçağın aniden hızla yere düşmeye başladığını belirterek "Ne olduysa çok hızlı oldu" dedi. Öncesinde uçakta hiçbir sorun belirtisi olmadığını söyleyen Petchenik, özel jetin aniden 8 bin metre yükseklikten yere çakıldığını kaydetti.

Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasıyla ilgili çarpıcı 30 saniye detayı! Her şey bir anda olmuş
Yevgeniy Prigojin.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TARAFINDAN VURULDU İDDİASI

Prigojin'in ölümünün ardından kaza anına ilişkin servis edilen görüntülerde uçağın dik bir şekilde düştüğü ve arkasından dumanlar yükseldiği görülüyor. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor. Rusya olayla ilgili soruşturma başlatırken bazı kaynaklara göre uçak karadan havaya füzelerle vuruldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Wagner lideri Prigojin'in öldüğü kazayla ilgili çarpıcı 30 saniye detayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wagner lideri Prigojin'in öldüğü kazayla ilgili çarpıcı 30 saniye detayı - Son Dakika
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