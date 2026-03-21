Rusya\'dan dikkat çeken mesaj! Resmen gözdağı verdiler

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölge genelinde gerilimi tırmandıran savaş sürerken, Rusya'dan dikkat çeken bir destek mesajı geldi. Çatışmaların küresel dengeleri sarstığı bir dönemde Moskova, Tahran'la ilişkilerinde geri adım atmayacağı sinyalini verdi.

"MOSKOVA TAHRAN İÇİN SADIK BİR DOST"

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İranlı liderlere Nevruz Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajda Moskova'nın Tahran için "sadık bir dost ve güvenilir bir ortak" olmaya devam ettiğini vurguladı.

SİYASİ DESTEK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Putin'in mesajı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın karşılık vermesiyle büyüyen savaşın ortasında geldi. Bölgedeki çatışmaların enerji hatlarını, deniz ticaretini ve küresel piyasaları doğrudan etkilediği bir süreçte Rusya'nın İran'a yönelik siyasi desteği dikkat çekti.

İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞTİ

Rusya ile İran arasındaki ilişkiler son yıllarda stratejik ortaklık seviyesine taşınırken, iki ülke özellikle Batı karşıtı blok içinde yakın iş birliği yürütüyor. 2025'te imzalanan kapsamlı anlaşma, enerji, savunma ve ticaret alanlarında iş birliğini derinleştirmişti.

ASKERİ MÜDAHALE YOK AMA...

Savaş sürecinde Moskova'nın doğrudan askeri müdahaleden kaçınmasına rağmen İran'a istihbarat ve diplomatik destek sağladığı, bu durumun Tahran'ın direncini artırdığı değerlendiriliyor.

Putin'in "güvenilir ortak" vurgusu, bölgede çatışmalar sürerken Rusya'nın İran'ın yanında konumlanmaya devam edeceğini ortaya koyarken, aynı zamanda Moskova'nın krizde olası arabulucu rolünü de korumaya çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.