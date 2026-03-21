Rusya\'dan dikkat çeken mesaj! Resmen gözdağı verdiler

21.03.2026 10:41
Orta Doğu'da savaş üçüncü haftasına girerken Rusya'dan İran'a açık destek mesajı geldi. Kremlin'in yayımladığı açıklamaya göre Vladimir Putin, Nevruz dolayısıyla İranlı liderlere gönderdiği mesajda Moskova'nın Tahran için "sadık dost ve güvenilir ortak" olmaya devam ettiğini vurguladı. Bu mesaj, çatışmaların bölgesel enerji hatlarını ve küresel piyasaları sarsdığı bir dönemde geldiği için ayrıca dikkat çekti.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölge genelinde gerilimi tırmandıran savaş sürerken, Rusya'dan dikkat çeken bir destek mesajı geldi. Çatışmaların küresel dengeleri sarstığı bir dönemde Moskova, Tahran'la ilişkilerinde geri adım atmayacağı sinyalini verdi.

"MOSKOVA TAHRAN İÇİN SADIK BİR DOST"

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İranlı liderlere Nevruz Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajda Moskova'nın Tahran için "sadık bir dost ve güvenilir bir ortak" olmaya devam ettiğini vurguladı.

SİYASİ DESTEK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Putin'in mesajı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın karşılık vermesiyle büyüyen savaşın ortasında geldi. Bölgedeki çatışmaların enerji hatlarını, deniz ticaretini ve küresel piyasaları doğrudan etkilediği bir süreçte Rusya'nın İran'a yönelik siyasi desteği dikkat çekti.

İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞTİ

Rusya ile İran arasındaki ilişkiler son yıllarda stratejik ortaklık seviyesine taşınırken, iki ülke özellikle Batı karşıtı blok içinde yakın iş birliği yürütüyor. 2025'te imzalanan kapsamlı anlaşma, enerji, savunma ve ticaret alanlarında iş birliğini derinleştirmişti.

ASKERİ MÜDAHALE YOK AMA...

Savaş sürecinde Moskova'nın doğrudan askeri müdahaleden kaçınmasına rağmen İran'a istihbarat ve diplomatik destek sağladığı, bu durumun Tahran'ın direncini artırdığı değerlendiriliyor.

Putin'in "güvenilir ortak" vurgusu, bölgede çatışmalar sürerken Rusya'nın İran'ın yanında konumlanmaya devam edeceğini ortaya koyarken, aynı zamanda Moskova'nın krizde olası arabulucu rolünü de korumaya çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti 6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız
Akıl almaz kaza Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti Akıl almaz kaza! Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti

10:58
Derbiye yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
10:49
Real Madrid’in yıldızını yıkan kare
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare
10:32
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
10:11
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
09:59
Takımda kalması artık mucize Okan Buruk’tan bomba Icardi kararı
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı
08:59
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
08:52
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
08:31
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu Dikkat çeken intihar notu
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu
