Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi - Son Dakika

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Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirilen füzeli saldırıda 4'ü çocuk, 39 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı.

"SALDIRIYI UKRAYNA GERÇEKLEŞTİRDİ"

Ukrayna tarafı saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken, Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rusya'nın tren istasyonuna füze saldırısı düzenlediği yönündeki açıklamaları yalanladı ve saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiğini iddia etti.

Açıklamada, "Kiev rejiminin, Rusya'nın 8 Nisan'da Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla ilgili tüm açıklamaları bir provokasyondur ve kesinlikle doğru değildir. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, 8 Nisan'da Kramatorsk şehrinde herhangi bir ateşleme görevi bulunmuyordu ve planlanmamıştı" denildi.

"SÖZ KONUSU FÜZELER SADECE UKRAYNA TARAFINDAN KULLANILIYOR"

Açıklamada, "Kiev rejimi, Rusya'yı Kramatorsk tren istasyonuna füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlamak için geçtiğimiz Şubat ayında Rusya-Belarus ortak tatbikatındaki Tochka-U fotoğraflarını kullandı. Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan Tochka-U taktik füzeler sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Belirlemelerimize göre Kramatorsk'taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik tarafından düzenlendi. Kiev rejiminin Kramatorsk'taki tren garına saldırı düzenlemesinin amacı, bölge sakinlerinin burayı kitlesel halde terk etmelerini önlemekti. Zira sivilleri, Ukrayna güçlerinin mevzilerini savunmak adına canlı kalkan olarak kullanmayı amaçlıyorlardı" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA SALDIRININ ARDINDAN "SİLAHLARI VURDUK" DİYE SAVUNMA YAPMIŞTI

Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki hedeflere yönelik havadan yüksek hassasiyetli roketler kullandıklarını bildiren Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk, Slavyansk, Barbenkovo tren istasyonlarında Donbas'a Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha ettiklerini söyledi.

"PARALI SAVAŞÇILARIN MERKEZİ VURULDU"

Konaşenkov, "Bastion kıyı füze sisteminden atılan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa'nın kuzeydoğusundaki Krasnoselka yerleşim birimi civarında bulunan yabancı paralı savaşçıların toplanma ve hazırlık merkezi vuruldu." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN KAYIPLARINI AÇIKLADILAR

Rus hava savunma sistemlerinin 2 helikopter ve 5 insansız hava aracını da vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bir günde 81 Ukrayna askeri nesnesinin yok edildiğini aktardı. Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 97 helikopter, 421 insansız hava aracı, 228 hava savunma füze sistemi, 2 bin 19 tank ve zırhlı araç, 223 çok namlulu roketatar, 874 obüs ve havan topu ile 1917 özel askeri araç yok edildi." bilgisini verdi.