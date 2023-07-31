Rusya'dan Zelenskiy'nin memleketine füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan Zelenskiy'nin memleketine füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı

31.07.2023 22:01

Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin memleketi Kryvyi Rih'e düzenlediği füze saldırısında 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı. Saldırı sonucunda bir konut ve üniversite binası hasar gördü. Ukrayna yetkilileri, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti ve güvenlik önlemlerini artırmaya devam edeceklerini açıkladı.

- Rusya'dan Zelenskiy'nin memleketine füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı

KİEV - Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin memleketi Kryvyi Rih'e düzenlediği füze saldırısında 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

Rusya, sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Rusya tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin memleketi Kryvyi Rih'e füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 9 katlı bir bina füzelerin hedefi olurken, 1'i çocuk toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, hayatını kaybedenler arasında 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile 45 yaşındaki annesinin de bulunduğunu ifade etti.

Kryvyi Rih Valisi Serhiy Lysak ise yaptığı açıklamada, saldırının ardından kentte 1 günlük yas ilan edildiğini, 150 kişinin kendi imkanları ile binayı terk ettiğini ve 30 kişinin kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını aktardı.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırıda bir konut ve üniversite binasının hasar aldığını aktararak, "Bu terör bizi korkutamayacak, yıldıramayacak. Biz çalışıyoruz ve insanlarımızı kurtarıyoruz" dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Rusya'nın saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiğini söyledi.

"Saldırgan gerçek bir güç görmezse uluslararası hukuk asla işlemez"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Saldırgan gerçek bir güç görmezse uluslararası hukuk asla işlemez. Güç, Ukrayna semalarını füze savunma ve hava savunma sistemleriyle kapatmakla başlar" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Zelenskiy'nin memleketine füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası
23:11 Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası
23:06 Esenyurt'ta Tekel Bayisi Saldırısında İlk İfade Ortaya Çıktı
23:02 Esenyurt'taki tekel saldırısında katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Niyetim konuşmaktı, pişmanım
22:39 Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı
22:34 İstanbul'da "Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para toplayan 3 kişiye ceza kesildi
22:14 Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi
22:10 Sahneye çıkmak için 3 milyon euro isteyen Ajdar, 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylerken görüntülendi
21:56 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci Beyaz Reform dönemini başlattıklarını açıkladı
21:44 Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup: İkinci Beyaz Reform Dönemi'ni başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 23:34:25. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan Zelenskiy'nin memleketine füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement