Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ABD'deki yoğun diplomasi trafiği

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 13 Eylül'de ABD tarafından 77'nci BM Genel Kurulu'na katılım sebebiyle kendisine ve heyetine verilen ABD vizesiyle New York'a geldi. Lavrov, Genel Kurulu'nun yanı sıra 21-23 Eylül arasında ikili görüşmeler içeren yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü.

21 Eylül itibariyle görüşmelerine başlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Grossi ile görüştü. Taraflar daha önce Ukrayna-Rusya çatışmalarının ortasında kalan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya için bir araya gelmişlerdi.