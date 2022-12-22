Zelenski'nin ABD'ye gidişi sır gibi saklanmış! Gizlilik kapsamında savaş uçakları devreye girmiş - Son Dakika
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Zelenski'nin ABD'ye gidişi sır gibi saklanmış! Gizlilik kapsamında savaş uçakları devreye girmiş

22.12.2022 11:01

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden süren, savaşın başından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna lideri Zelenski'nin ABD'ye sır gibi saklanan bir operasyonla gittiği belirlendi. Ukraynalı liderinin ABD'ye sağ salim gidebilmesi için NATO ve ABD'ye ait savaş uçaklarının da devreye girdiği ortaya çıktı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk kez yurt dışı seyahatine çıktı. İlk rota olarak ABD'yi tercih eden liderin sağ salim Washington'a ulaşması için çok gizli bir operasyon yürütüldüğü ortaya çıktı.

ZİYARET POLONYA'DAN BAŞLADI

Güvenlik gerekçesi ile son ana kadar açıklanmayan ziyaret Polonya'nın Rzesow kentinde başladı. ABD'ye ait Boeing C-40 askeri nakliye uçağı dün yerel saatle 08:15'de Ukraynalı lideri Avrupa'dan ABD'ye göndermek için havalandı.

Zelenski'nin ABD'ye sır gibi saklanan bir operasyonla gittiği ortaya çıktı! Savaş uçakları devreye girmiş

ALMANYA CASUS UÇAĞI GÖNDERDİ

Kalkıştan bir saat önce Almanya Zelenski'nin rahat geçişi için, Rus denizaltılarının devriye gezdiği tehlikeli genişlikteki Kuzey Denizi'ne bir Boeing AWACS casus uçağı gönderdi.

İNGİLTERE ÜZERİNDEN GEÇERKEN SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Zelenski'nin uçağı İngiltere üzerinden geçerken ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağı, Birleşik Krallık'taki hava üssünden havalandı ve Ukraynalı liderin uçuşuna eşlik etti. F-15 savaş uçağı Zelenski'nin uçağı İskoçya'yı geçtikten kısa bir süre sonra Mildenhall, Suffolk'taki üssüne geri döndü.

Zelenski'nin ABD'ye sır gibi saklanan bir operasyonla gittiği ortaya çıktı! Savaş uçakları devreye girmiş

BİNLERCE KİŞİ UÇUŞU TAKİP ETTİ

Zelenski'nin uçağa binmeden önce attığı ve ABD'ye gittiğini duyurduğu Tweet Avrupa'da heyecana neden oldu. Binlerce kişi Ukraynalı liderin Polonya'dan ABD'ye uçuşunun en azından bir kısmını online olarak izledi. Uçak kısa bir süre Berlin üzerinde daha sonra da kısa bir süre Grönland kıyılarında görüldü.

OPERASYON BAŞARI İLE TAMAMLANDI

ABD NATO'ya ya ait savaş uçakları ve casus uçaklarının katıldığı operasyon başarı ile tamamlandı. Zelenski'yi taşıyan uçak TSİ 20.00 sıralarında başkent Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi. Şubat ayında başlayan Rus işgalinden bu yana Zelenski, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. Zelenski, geleneklerini bozmadı ve ziyareti esnasında yeşil bir sweatshirt ile bot giydi.

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Son Dakika Dünya Zelenski'nin ABD'ye gidişi sır gibi saklanmış! Gizlilik kapsamında savaş uçakları devreye girmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenski'nin ABD'ye gidişi sır gibi saklanmış! Gizlilik kapsamında savaş uçakları devreye girmiş - Son Dakika
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