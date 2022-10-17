İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı - Son Dakika
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İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı

17.10.2022 13:25

Rus güçleri bu sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'in İran yapımı kamikaze drone ile vurdu. Saldırı sonrası birçok binadan dumanlar yükselirken Sığınaklarda kalın" çağrısı yapıldı. İnternete düşen bir videoda saldırı anları yer aldı.

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna savaşında bugünlerde tansiyon epey yüksek. Ukrayna ordusu Rusya için büyük öneme sahip Kırım Köprüsü'nü patlattı. Rusya ise intikam için Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombardıman altına aldı. 10 Ekim'deki saldırılarda onlarca insan hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştı.

İran'ın kamikaze drone'ları Kiev'i böyle vurdu! Ukrayna ordusunun silahla müdahalesi sonuç vermedi

KİEV GÜNE BOMBA SESLERİYLE UYANDI

Kiev, bu sabah da bomba sesleriyle güne başladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtip, "Çok sayıda binada hasar var. Ekipler olay yerinde" dedi.

İran'ın kamikaze drone'ları Kiev'i böyle vurdu! Ukrayna ordusunun silahla müdahalesi sonuç vermedi

"SIĞINAKLARDA KALIN" ÇAĞRISI YAPILDI

Rusya'nın İran'ın verdiği kamikaze drone'ları ile Kiev sokaklarını yangın yerine çevirdiği anlarda Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, halka hava alarmlarını dikkate alarak sığınaklarda kalmaları çağrısı yaptı.

İran'ın kamikaze drone'ları Kiev'i böyle vurdu! Ukrayna ordusunun silahla müdahalesi sonuç vermedi

İRAN'IN KAMİKAZE DRONE'LARI BAŞKENTİ YANGIN YERİNE ÇEVİRDİ

Öte yandan internete düşen ve kısa sürede viral olan bir videoda, Rusya'nın Kiev'i İran'ın kamikaze drone'ları ile vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerde drone'ların bir eve düştüğü ve binadan dumanlar yükseldiği görülürken, son gelen bilgilere göre evde bulunan bir kadın hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Video ayrıca Ukrayna ordusunun şehrin üstünde dolanan drone'lara uzun namlulu silahlarla müdahale etmeye çalıştıkları görülüyor.

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Son Dakika Dünya İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı - Son Dakika
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