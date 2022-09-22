Ruslar kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Antalya'ya kaçmaya başladı! Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ruslar kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Antalya'ya kaçmaya başladı! Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı

22.09.2022 09:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün sabah itibarıyla kısmi askeri seferberlik ilan etmesi ülkeyi karıştırdı. 300 bin yedek askerin göreve çağrılmasına karşı çıkanların başlattığı protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişi de ülkeden kaçtı. Dün, ülkenin en büyük şehirleri Moskova ve St. Petersburg'tan kalkan uçakların en çok Antalya'ya indiği görüldü.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi seferberlik kararı sonrasında başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

1300'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İnsan hakları örgütleri seferberlik kararına karşı dün akşam düzenlenen ve binlere kişinin katıldığı gösterilerde 1300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkenin 38 kentinde gösteriler düzenlendiği belirtildi.

Seferberlik ilanı Rusya'yı karıştırdı! Gösterilerde yüzlerce gözaltı var, ülkeden kaçanların ilk tercihi Antalya

GÖSTERİCİLERE 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İçişleri Bakanı İrina Volk ise protestoları "yasa dışı ve küçük çaplı gösteriler" diye niteledi. Moskova Başsavcılığı, gösterilere katılanların 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu.

Seferberlik ilanı Rusya'yı karıştırdı! Gösterilerde yüzlerce gözaltı var, ülkeden kaçanların ilk tercihi Antalya

YURT DIŞINA BİLETLER TÜKENDİ

Rus basınına göre, Ukrayna savaşı sürerken 300 bin yedek askeri aktif göreve çağırma çağrısı ülkeden kaçışı da hızlandırdı, İstanbul gibi kentlere tek yön bilet fiyatları hızla yükseliyor. Birçok yere biletlerin tükenmesi de dikkat çekti. Kısmi seferberliğe karşı internet üzerinden başlatılan kampanyaya ise kısa sürede 300 bine yakın kişi imza verdi.

Seferberlik ilanı Rusya'yı karıştırdı! Gösterilerde yüzlerce gözaltı var, ülkeden kaçanların ilk tercihi Antalya

RUSLAR ANTALYA'YA AKIN ETTİ

Bu kapsamda, Rusya'nın en büyük şehirleri Moskova ve St. Petersburg'tan dün kalkan uçakların en çok Antalya'ya inmesi dikkatlerden kaçmadı. Dünyaca ünlü "flightradar24" uygulamasına yansıyan uçak seferleri böyle gözlemlendi.

Seferberlik ilanı Rusya'yı karıştırdı! Gösterilerde yüzlerce gözaltı var, ülkeden kaçanların ilk tercihi Antalya

FİNLANDİYA VE GÜRCİSTAN SINIRINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan, bugün Rusya'dan kara yoluyla çıkmak isteyenler, özellikle Finlandiya ve Gürcistan sınırında uzun kuyruklar oluşturdu. Vize sahibi Rus vatandaşlarının; Finlandiya sınırında uzun kuyruklar oluşturduğu aktarıldı. Putin'in başlattığı kısmi seferberlik kararı sonrasında vatandaşlar, Rusya'dan kaçmak için çabalıyor. Bugün çok sayıda Rus, sınırlara akın etti.

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Son Dakika Dünya Ruslar kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Antalya'ya kaçmaya başladı! Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ruslar kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Antalya'ya kaçmaya başladı! Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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