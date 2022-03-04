Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük! - Son Dakika
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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!

04.03.2022 13:52
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, yaptırımlardan etkilenmeyeceklerini, çünkü kendilerinin 1917 Devrimi gibi bir deneyime sahip olduğunu belirterek "Yaptırımlar bize yararlı olacak" iddiasında bulundu. Yerhov ayrıca, Türk iş insanlarının provokasyonlara kapılmaması gerektiğini söyledi.

Gazete Duvar'dan Aydın Sezer'e konuşan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, yaptırımların Rusya'ya geri adım attıramayacağını söyleyerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha kötü şartlar yaşadık, bunu da atlatacağız" dedi.

Yerhov; Rusya'nın yaptırımlara karşı geri adım atmayacağı ve nasıl etkileneceği şeklinde soruya, "Zor günler geçireceğiz ama yaptırımlar Rusya'ya geri adım attıramayacak" şeklinde yanıt verdi.

EKİM DEVRİMİ VE NAZİ İŞGALİ ÖRNEĞİ

Durumun 1917 Ekim Devrimi'nden daha zor olmadığını öne süren Büyükelçi Yerhov sözlerini şöyle sürdürdü:

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!

"Ülkenin üçte birinin yıkıntılar altında bulunduğu, fabrikalar ve tarlalarda o dönemin Nazileriyle kanlı muharebelerin neticesi olarak kaybettiğimiz milyonlarca el ve beyinden yoksun kaldığımız II. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğundan daha zor değil." diye konuşu.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!

O zaman ayakta kaldıklarını, şimdi de ayakta kalacaklarını belirten Aleksey Yerhov, konuşmasında Eurovision ve 'toplumsal cinsiyet eşitliği' gibi kavramları da düşkün ve ahlaksız olarak niteleyerek "Tersine, yaptırımların bize yararlı olacağına inanmak geliyor içimizden." dedi.

"TÜRK İŞ İNSANLARI PROVOKASYONA KAPILMASIN"

Rusya'da iş yapan Türk iş insanlarının endişelerinin de sorulduğu Yerhov, hasımlarının Türkiye ile Rusya'nın ticari ilişkilerinin bozulmasına sevineceğini ileri sürdü.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!

Türk iş insanlarının provokasyonlara kapılmaması gerektiğini belirten Yerhov iş insanlarına seslenerek "Bilgelik gösterin, provokasyonlara kapılmayın. İşinizi siyasi konjonktür ve duyguların etkisinden korumak için çaba gösterin, bunlar hızla geçer gider; oysa bir şeyleri yeni baştan inşa etmek büyük para ve çaba gerektirir." yorumunu yaptı.

"AKKUYU ZAMANINDA BİTER"

Yerhov ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin süreçten etkilenmeyeceğini iddiasında da bulundu.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!

Büyükelçi, "Akkuyu Nükleer Santrali'nin başlatılmasını şüphem yok ki belirlenen tarihte, yani 2023'te sizinle beraber kutlayacağız" dedi.

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Son Dakika Dünya Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük! - Son Dakika


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