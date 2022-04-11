Rusya'nın Ukrayna işgali 47. gününde! Ukrayna Başbakan Yardımcısı: Savaş düşündüğümüzden uzun ve zor geçebilir! - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna işgali 47. gününde! Ukrayna Başbakan Yardımcısı: Savaş düşündüğümüzden uzun ve zor geçebilir!

11.04.2022 08:30

Rusya'nın Ukrayna işgali 47. gününe girdi. İki ülke arasındaki müzakereler sürerken; Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, barış bekleyen milyonları demoralize edecek bir açıklama yaptı. Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslenerek, "Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir" dedi. Öte yandan; Kiev bölgesinden 1200'den fazla ceset bulunduğu açıklaması yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 47. gününde hız kesmeden devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk siyasilere seslendi.

"RUSLARLA SAVAŞIYORUZ, ONLARI ÖLDÜRÜYORUZ"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vereşuk, savaşın istenildiği gibi kısa sürede bitmeyebileceğini ifade ederek, "Toplumdaki düşünce liderlerine ve politikacılarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda siyasi görüş farklılığımız yok. Hepimiz biriz ve savaştayız. Ruslarla savaşıyoruz, onlarla tartışmıyoruz onlar bizim düşmanımız ve onları öldürüyoruz. Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk.

"5 BİN 600 SAVAŞ SUÇU ARAŞTIRILIYOR"

Öte yandan Ukrayna'nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, "Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

TREN İSTASYONUNDAKİ KATLİAMLA İLGİLİ TÜM KANITLAR ELLERİNDE

Rusya'daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500'den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50'den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti. Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.

KRAMATORSK SALDIRISI

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna işgali 47. gününde! Ukrayna Başbakan Yardımcısı: Savaş düşündüğümüzden uzun ve zor geçebilir! - Son Dakika


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