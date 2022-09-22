Rusya'da askeri seferberlik kargaşası! Kadınlar, eşleri askere alınmasın diye kol ve bacaklarını kırıyor - Son Dakika
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Rusya'da askeri seferberlik kargaşası! Kadınlar, eşleri askere alınmasın diye kol ve bacaklarını kırıyor

22.09.2022 15:07

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş hız kesmeden devam ederken dün tüm dünyayı şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı ve Rus lider Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin'in sıra dışı kararından sonra askerlik yaşı tutan erkekler ülkeden kaçmaya çalışırken, kadınlar da eşlerinin askere alınmaması için kol ya da bacaklarını kırma derdine düştü. İngiliz basınından gelen bu iddia ortalığı karıştırırken Kremlin'den de ilgili haberlere cevap verdi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna savaşında somut başarılar elde edememesi ve son günlerde atağa geçen Ukrayna ordusunun topraklarını tek tek geri alması sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti.

ÜLKENİN 38 KENTİNDE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Putin'in seferberlik kararı sonrası 300 bin yedek askerin göreve çağrılmasıyla Rusya'da adeta yer yerinden oynadı. Binlerce kişinin sokağa indiği protesto gösterilerinde 1300'den fazla göstericinin gözaltına alındığı ifade edildi. Ülkenin 38 kentinde gösteriler düzenlendiği belirtildi.

Rusya'da seferberlik paniği! Kadınlar, eşleri askere alınmasın diye kol ve bacaklarını kırma derdine düştü

GÖSTERİCİLERE 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İçişleri Bakanı İrina Volk ise protestoları "yasa dışı ve küçük çaplı gösteriler" diye niteledi. Moskova Başsavcılığı, gösterilere katılanların 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu.

İNGİLİZ BASININDAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Yaşanan gelişmeler sonrasında Rusya'da yaşı askerliğe uygun çok sayıda erkek büyük panik yaşarken, binlercesi de ülkeden kaçtı. Çok sayıda erkek havalimanlarına akın ederken Moğolistan, Finlandiya ve Gürcistan kara sınırlarında uzun kuyruklar oluştu. Askere gitmek istemeyen erkekler ülkeden çıkmanın yolunu ararken İngiliz Daily Mail gazetesinden dikkat çeken bir iddia geldi.

Rusya'da seferberlik paniği! Kadınlar, eşleri askere alınmasın diye kol ve bacaklarını kırma derdine düştü

EŞLERİ ASKERE ALINMASIN DİYE KOL VE BACAK KIRMA DERDİNE DÜŞTÜLER

Rus kadınların, eşlerinin askere gitmemesi için harekete geçtiğini yazan İngiliz gazetesi, Rus kadınların eşlerinin kol ve bacaklarını kırmaya yönelik açıklama ve tehditlerde bulunduğunu yazdı. İddiaya göre erkeklerin askerlik görevine alınamaması için kadınların eşleri ve partnerlerinin kemiklerini kıracaklarını yönünde söylemleri olduğu kaydedildi. Sosyal medyada kadınlar, savaşın bitmesi için kemikleri kıracaklarını söyledi.

GOOGLE'DA "KOL NASIL KIRILIR?" DİYE ARATTILAR

Öte yandan Rus lider Putin'in kısmi askeri seferberlik kararı ilan etmesinden bir saat sonra çok sayıda Rus vatandaşının Google arama motoruna koşarak "Evde nasıl kol kırılır?" şeklinde arama yaptıkları yayınlanan arama analizlerine de yansıdı.

Rusya'da seferberlik paniği! Kadınlar, eşleri askere alınmasın diye kol ve bacaklarını kırma derdine düştü

KREMLİN'DEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Kremlin'den söz konusu iddialara ilişkin bugün bir açıklama yapıldı. Bilgilendirme metninde uluslararası haber ajanslarının "son dakika" olarak duyurduğu bu iddianın gerçeği yansıtmadığı, bu haberlerin abartıldığı ve gerçekte böyle bir kalabalığın olmadığı öne sürüldü.

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Vladimir Putin, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da askeri seferberlik kargaşası! Kadınlar, eşleri askere alınmasın diye kol ve bacaklarını kırıyor - Son Dakika
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