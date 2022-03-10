Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti

10.03.2022 22:48

Rusya-Ukrayna savaşında iki ülkenin askerlerinin çatışma anına ait görüntüleri geliyor. Yayınlanan bir videoda Ukrayna askerlerinin Rus güçleriyle çatışma anlarını kaydettikleri görülürken, olay anındaki Ukrayna askerlerinin rahatlığı dikkat çekti.

Dünya, Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen işgali dakika dakika takip ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 15. gününde. Bugün taraflar Antalya'daki zirvede buluşurken, bölgeden de sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus güçlerine karşı ciddi bir direniş ortaya koyan Ukrayna askerleri, sıcak çatışma anına ilişkin görüntüleri kayda aldı.

SICAK ÇATIŞMA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılarak kısa zamanda gündem olan görüntülerde siper alan Ukrayna birliklerinin Rus askerlerine karşı çatışmaya başladığı görülüyor. Görüntülerin ilerleyen kısmında çatışmaların şiddeti artarken Ukraynalıları askerliğin tatbikattaymışçasına rahat davrandığı gözlerden kaçmıyor.

Tatbikat değil gerçek! Ukrayna askerleri, Rus güçleriyle çatışma anlarını kayda aldı

RUS ORDUSU 12 BİN ASKER KAYBETTİ

Savaşın 15. gününde de çatışmalar devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam ettirdiği saldırılarda verdiği kayıplar da artıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada saldırılarda Rus Ordusu'nun 12 binden fazla askeri personel, 335 tank, 1105 zırhlı askeri araç, 123 topçu atış sistemi, 29 hava savunma sistemi, 49 uçak, 81 helikopter, 526 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 7 insansız hava aracı kaybettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca paylaşılan verilerin güncelleneceğini, paniğe mahal vermeyerek birlik olunması gerektiğini ve sadece resmî kaynakların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini duyurdu.

BM: UKRAYNA'DA EN AZ 474 SİVİL ÖLDÜ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 7 Mart gece yarısına kadar 474 sivilin öldüğü, 861 sivilin yaralandığı belirtildi. Açıklamada ölenlerin 17'sinin, yaralananların ise 30'unun çocuk olduğu aktarıldı.

"MARİUPOL'DE BİN 170 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ"

Diğer taraftan Ukrayna, Mariupol'de saldırıların başlangıcından beri bin 170 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu. Kente bir çocuk hastanesinin bombalandığını açıklandı.

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