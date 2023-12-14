Rusya-Ukrayna savaşı: Putin Rus halkına savaş hedeflerinin değişmediğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barışın ancak Rusya’nın “hedeflerine ulaştığında" gerçekleşeceğini söyledi.

Putin bu sözleri, Şubat 2022'de Ukrayna'nın tam kapsamlı işgalinin başlamasından bu yana düzenlediği ilk yıl sonu programında gazetecilerin ve Rus vatandaşlarının sorularını yanıtlarken sarfetti.

Programın çoğu, Putin’in "Ukrayna'daki özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşa odaklandı.

Putin, savaşı Rusya’nın kazanmakta olduğu konusunda ısrar etti.

Rusya’daki çoğu büyük kanal tarafından yayınlanan ve dört saatten uzun süren program, Putin'in Ruslara şu seslenişiyle başladı:

"Ülkemizin egemenlik olmadan var olması imkansız."

"Hedeflerimize ulaştığımızda Ukrayna'da barış olacak" diyen Putin, bu hedeflerin değişmediğini söyledi ve bu hedefleri Ukrayna’yı “Nazilerden arındırma, askersizleştirme ve tarafsız bir statüye kavuşturma” olarak tanımladı.

Bunlar Putin’in savaşın başından beri kullandığı nitelendirmeler.

Putin, Gazze'deki durum hakkında da konuştu ve bunu Ukrayna'ya "hiç benzemeyen" bir ölçekte gelişen bir "felaket" olarak nitelendirdi.

Putin, Rusya'nın şu anda Ukrayna'da toplam 617 bin askerinin bulunduğunu açıkladı. Ayrıca geçen yıl askere çağrılan 300 bin kişinin yanı sıra 486 bin kişinin de gönüllü olarak sözleşmeli asker statüsünde kaydolduğunu iddia etti.

Askeri kayıpların sayısını belirtmedi ancak yakın çevresi içindeki kişilerin ve yine yakın çevresi içindeki kişilerin çocuklarının öldüğünü söyledi.

Gizli bir ABD istihbarat raporuna göre, bu hafta savaşın başlangıcından bu yana 315 bin Rus askeri öldü veya yaralandı. Bu rakam, işgalin başlangıcında Rusya'nın askeri personel sayısının neredeyse % 90'ını oluşturuyor.

Putin, Ukrayna'da cephede Rus kuvvetlerinin üstünlüğü olduğunu iddia etti.

Basın toplantısında, “Mütevazı bir şekilde ifade edecek olursak, silahlı kuvvetlerimiz tüm temas hattı boyunca daha iyiye gidiyor" dedi.

Son aylarda cephe hattında çok hareket olmadı. Rusya, Donetsk bölgesindeki iki doğu kasabasını, Mariinka ve Avdiivka'yı hedef alıyor.

Putin, Batı'nın ekonomik yaptırımlarına ve Ukrayna işgalinden kaynaklanan siyasi izolasyona rağmen Rusya'nın "ilerleyebileceğini” savundu.

2024 Olimpiyatları’nda Rus atletlerin durumu

Putin, geçtiğimiz hafta Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin, kendi spor dallarında 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Rus ve Belaruslu atletlerin ancak bayrak, amblem veya marş olmadan müsabakaya katılabilecekleri açıklamasıyla ilgili de konuştu.

Putin, Rus atletlerin 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yarışmasından yana olduğunu ancak bu koşullar altında katılmanın analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Putin, "Amaç önde gelen sporcularımızın önünü kesmek ve Rus sporunun gelişmediğini, hatta geriye gittiğini göstermekse, Spor Bakanlığı ve Rusya'nın Ulusal Olimpiyat Komitesi (bu koşulları) analiz etmeli ve dengeli bir karar vermelidir" dedi.