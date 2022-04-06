Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir

06.04.2022 18:30
Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye, ara buluculuk görevini üstleniyor. Bakan Çavuşoğlu, "Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karadan ve havadan başlattığı harekatın üzerinden 42 gün geçerken iki ülke arasında bir süredir barış tesis edilmesi için görüşmeler de sürüyor. İki ülke bakanlarını ilk kez Antalya'da bir araya getiren Türkiye de arabuluculuk çalışmalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili çok önemli bir haberi duyurdu.

NATO TOPLANTISI İÇİN BRÜKSEL'E GİTTİ

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

"BUÇA'DA YAŞANANLAR, POZİTİF ATMOSFERE ZARAR VERDİ"

Buça'da yaşananları da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Ne yazık ki Buça ve bazı bölgelerde gördüğümüz manzara pozitif atmosfere zarar verdi" dedi.

"LİDERLERİN BİR ARAYA GELMESİ İÇİN İKİ TARAFI DA CESARETLENDİRİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz."

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Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir - Son Dakika


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