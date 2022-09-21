Rusya niçin kısmi seferberlik ilan etti? Peskov, NATO haricinde bir dizi farklı hasım ülkeyi işaret etti - Son Dakika
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Rusya niçin kısmi seferberlik ilan etti? Peskov, NATO haricinde bir dizi farklı hasım ülkeyi işaret etti

21.09.2022 13:35

Ukrayna'da NATO desteği karşısında 7 aydır istediğini alamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün kısmi seferberlik ilan etti. Batı'nın Rusya'yı yok etmeye çalıştığını ifade eden Putin'in ilan ettiği kararın arka planını Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıkladı. Peskov, Rusya'nın NATO ve bir dizi farklı hasım ülkenin askeri potansiyeliyle karşı karşıya kalması nedeniyle kısmi seferberlik kararı aldığını belirtti.

Şubat ayından bu yana "özel operasyon" adı altında Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylardır sahada net bir başarı elde edebilmiş değil. Son günlerde Ukrayna ordusunun cephede art arda birkaç bölgede yeniden hakimiyet kurduğu haberlerinin gelmesinin ardından savaşta yeni bir gelişme yaşandı.

4 AYRILIKÇI BÖLGEDE REFERANDUM

Dün Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölge Rusya'ya bağlanmak için referandum kararı aldı. Rus tarafı bu gelişmeyi olumlu karşılarken, ABD ve AB oylama yapılmasına şiddetle karşı çıktı.

"BATI, RUSYA-UKRAYNA BARIŞINI İSTEMİYOR"

Rus lider Putin ise Ukrayna'daki 4 ayrılıkçı bölgenin Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa sesleniyor. Putin, dünyanın da son zamanlarda beklediği gibi kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Putin, "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüz korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" dedi.

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV SEFERBERLİK KARARININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısmi seferberlik kararının neden alındığıyla ilgili soruya, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat sırasında koşulların nasıl değiştiğini konuşmasında anlattı. Devlet Başkanı, bilhassa şu anda NATO'nun ve bir dizi hasım ülkenin askeri potansiyeliyle fiilen karşı karşıya olduğumuzu söyledi" yanıtını verdi.

KARAR NE KADAR SÜREYLE YÜRÜRLÜKTE KALACAK?

Peskov, kısmi seferberlik kararının ne kadar süreyle yürürlükte kalacağına ilişkin sorulara cevaben de, ilgili kararnamede herhangi bir süre belirtilmediğinin altını çizdi.

"300 BİN KİŞİYE KADAR OLACAĞI BELİRTİLİYOR"

Peskov'a kısmi seferberlik kararnamesinin yayınlanmayan 7. maddesi de soruldu. Bu maddenin hizmete özel kullanıma tabi bir madde olduğunu ve bu nedenle açıklayamayacağını söyleyen Peskov, "Söyleyebileceğim tek şey, Sergey Şoygu, demecinde 300 bin kişiden bahsetti. İşte o maddede, 300 bin kişiye kadar olacağı belirtiliyor. Ancak Savunma Bakanı'nın açıkladığı gibi, tek seferde olmayacak" ifadelerini kullandı.

MUAF OLACAK KİŞİLERİN KATEGORİLERİ YAKINDA BELİRLENECEK

Kremlin Sözcüsü, Rusya hükümetinin kısmi seferberlikten muaf olma hakkına sahip olacak kişilerin kategorilerini en yakın zamanda belirleyeceğini söyledi.

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Son Dakika Dünya Rusya niçin kısmi seferberlik ilan etti? Peskov, NATO haricinde bir dizi farklı hasım ülkeyi işaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya niçin kısmi seferberlik ilan etti? Peskov, NATO haricinde bir dizi farklı hasım ülkeyi işaret etti - Son Dakika
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