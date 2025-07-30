Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada - Son Dakika
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Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada

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Rusya\'yı sallayan 8,8\'lik deprem kamerada
30.07.2025 07:37
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Rusya\'yı sallayan 8,8\'lik deprem kamerada
Haber Videosu

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı verilirken deprem anı kameralara yansıdı. Depremde bir evin içinin 1 saniyede savaş alanına döndüğü görüldü.

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,2 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

CAN KAYBI YOK

Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, birçok bölgenin tahliye edildiği öğrenildi. Rusya Bölge Valisi ilk bilgilere göre yaralanan olmadığını, bir anaokulunun hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

4 METRELİK DALGA OLUŞTU

Rusya Acil Durumlar Bölge Bakanı, depremden sonra Kamçatka bölgesinin bazı bölgelerinde 3-4 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları kaydedildiğini söyledi.

Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada

DEPREM ANI KAMERADA

Amerika kıtasının doğu kıyıları, Çin için tsunami uyarısı verilen deprem anı kameralara yansıdı. Depremin sarsıntısı nedeniyle bir evin içinin 1 saniye içinde savaş alanına döndüğü görüldü.

Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada
Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada
Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada

Doğal Afetler, Kamçatka, 3-sayfa, Deprem, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Barış Oğuz:
    can kaybı yok, bizde olsa ülkenin yarısı ölür, yıkık binaların altında kalan kadınların kolundan bileziğini çalarlar. olmayan sey değil. 149 10 Yanıtla
  • Hüseyin Aydoğdu:
    Orada fazla heykel yok can kaybi olmaz bizde muslumaniz deriz cocugumuzu put önünde egdiririz 39 64 Yanıtla
    Gültekin Konukcu:
    Tek takıntın heykelmi ak koyun dini kullanıp çalanlar kim 0 0
    Ali Kolamuç:
    Adamlar müslüman değil ondan can kaybı olmamıştir hani sen muslumansinysa bilmem anlatabildimmi 0 0
    Taylan Özgür:
    fetöye domaldığınız gibimi ? 0 0
  • trh4ck3r..:
    Türkiye'de olsa kaos olurdu. 58 5 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    bizdeki 7.6 ve 7.7 depremleri oldu 50 binden fazla insan hayatını kaybetti rusyada can kaybı yok aradaki fark. ALLAH kimseye o acı günleri göstermesin inşallah. 40 1 Yanıtla
  • 1616:
    Allah korusun turkiyede olsa haritadan silinirdik.binlerce degil yuzbinlerce insan giderdi.adamlarda bir tane bile ölüm yok.adamların her işi sahlam bizim gibi curukmü 37 2 Yanıtla
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