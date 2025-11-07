Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu

Sapanca\'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
07.11.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villada fenalaşan Filistin uyruklu iki kişi, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan iki kişi, tüm çabalara rağmen yaşamlarını yitirdi. Kesin ölüm sebepleri yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde site içindeki bir villada fenalaşan Filistin uyruklu 2 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ODALARINDA HAREKETSİZ BULUNDULAR

Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki villada kalan Filistin uyruklu 4 arkadaştan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen ve Sapanca İlçe Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

Vücutlarında herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmayan Zoabı ve Shahwan'ın kesin ölüm sebeplerinin, yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderilirken, konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Filistin, Güvenlik, İnceleme, Sakarya, Sapanca, Otopsi, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi
Motorcular birbirine girdi Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu Motorcular birbirine girdi! Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor
Sevgilisi annesini öldürmüştü Genç kıza bıçakla tehditten hapis cezası Sevgilisi annesini öldürmüştü! Genç kıza bıçakla tehditten hapis cezası
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

12:58
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı İki sürpriz var
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
12:35
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı
12:21
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini değişti İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
12:09
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz “Biraz daha içeyim“ dedi, polisin verdiği yanıt bomba
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! "Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
12:03
Diyarbakır’da bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
Diyarbakır'da bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
10:53
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 13:41:49. #7.12#
SON DAKİKA: Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.