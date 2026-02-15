Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı

Güney Londra'da trenlerde kadınlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edilen James Gathercole adlı 40 yaşındaki tekrar suçlu, kısa süre önce yeniden hapse gönderildi.

British Transport Police (BTP) tarafından yürütülen soruşturmada, Gathercole'ün son suçu, serbest bırakıldıktan sadece 12 gün sonra Londra–East Grinstead seferini yapan bir trende tek başına seyahat eden bir kadına karşı kendini tatmin etmesi ve kadını izlemeye devam etmesi olarak kayda geçti.

HEMEN POLİS ÇAĞIRDILAR

Kadın, East Croydon istasyonunda vagondan indikten sonra durumu demiryolu personeline bildirdi ve polis çağrıldı. BTP ekipleri, East Grinstead istasyonunda trene bindiğinde Gathercole'ü uyurken buldu ve gözaltına aldı.

2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme sürecinde Gathercole, cinsel saldırıyı önleme emrine (SHPO) ve cezaevinden salıverilme şartlarına uymadığı gerekçesiyle iki uygunsuz davranış suçlamasını kabul etti. Lewes Mahkemesi, bu son olay ve önceki benzer suçlar ışığında sanığa 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Bu durum, Gathercole'ün Mayıs ve Haziran 2024'te yine trende kadınlara karşı uygunsuz davranışlar sergilediği ve bu yüzden daha önce tutuklanıp hapse gönderildiği bilinen bir kişi olduğunu gösteriyor. O dönem de kendisine 10 yıllık bir cinsel saldırıyı önleme emri verilmişti; bu emir, trende yalnız kadınlara yaklaşmasını, temas kurmasını ve izinsiz seyahat etmesini yasaklıyordu.

HALKA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

BTP dedektifi Jean-Pierre Choolhun, "Bu tür davranışların toplumda hiçbir yeri yok. Olayın raporlanmasının ardından ekiplerimiz hızla müdahale etti ve Gathercole yeniden tutuklandı" diye konuştu. Yetkililer, trenlerde veya demiryolu ağında böyle bir suça tanık olan herkesi derhal bildirimde bulunmaya çağırdı.