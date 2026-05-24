Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını

Mahkeme kararıyla CHP'nin 38. Olağan Kurultayı iptal edildi ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP GEnel Başkanlığı görevine iade edildi. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nin önünde sabah saatlerinden itibaren "tahliye" gerilimi yaşandı. Kılıçdaroğlu cephesinin Ankara Valiliği’ne yaptığı başvuru sonrası çevik kuvvet ekipleri genel merkez çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindeki heyetin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptığı görüşmenin ardından polis ekipleri genel merkeze müdahalede bulundu.

POLİS KAPILARI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Çevik kuvvet ekipleri, CHP Genel Merkezi’nin otopark girişindeki zincirleri kırdıktan sonra kilitli demir kapıyı da kırarak binaya giriş yaptı.

Polisin bina içerisinde biber gazıyla müdahalede bulunduğu belirtilirken, içeride bulunan partililerin gazdan etkilendiği öğrenildi. Müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz kapsülleri de kullanıldı.

Genel merkezin içi gaz nedeniyle dumanla kaplanırken, polis ekiplerinin basın mensuplarını dışarı çıkardığı ve binanın elektriğinin kesildiği ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL TEBLİGATI YIRTTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olaylar sırasında genel merkezin 12. katında bulunduğu belirtildi. Özel bu sırada kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırtıp attı.

"Geri gelmek üzere gidiyorum" diyerek genel merkezden ayrılan Özgür Özel, TBMM'ye doğru yürümeye başladı.

GENEL MERKEZDE GERİLİM SÜRÜYOR

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan müdahale sonrası parti içinde tansiyonun yükseldiği belirtilirken, bina çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Yaşanan gelişmeler siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.