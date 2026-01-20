Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack\'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi arasındaki krizle biten görüşmenin detayları ortaya çıktı. Suriyeli kaynaklara göre; ABD Başkanı Trump'ın Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı toplantıda tansiyon hiç düşmedi.

"İMZAYI TANIMIYORUM"

Toplantının başında Devlet Başkanı Ahmed Şara, sakinliğini koruyarak Mazlum Abdi'ye tek bir soru yöneltti: "Dün elektronik ortamda imzaladığımız anlaşmayı uygulayacak mısınız?"

Abdi'nin yanıtı ise ipleri kopardı: "Anlaşmaya bağlı değilim ve gerçekleşen elektronik imzayı tanımıyorum. Şartları görüşebilmemiz için önce askeri konvoyları durdurun."

Şara bu talebi, "Müzakereye yer yok. Konvoylar durmayacak. Devletin sahada yaptığı her şey anlaşma dahilindedir" diyerek reddetti.

ABD TEMSİLCİSİ BARRACK: SENİ ERBİL'DE KURTARMIŞTIM!

Abdi'nin anlaşmayı inkar etmesi üzerine ABD Temsilcisi Tom Barrack'ın öfkelendiği belirtildi. Barrack'ın Abdi'ye sert çıkarak şunları söylediği iddia edildi:

"Erbil'deki görüşmemizin ardından seni tamamen çöküşten kurtardıktan sonra, Başkan Şara'nın önünde beni utanç verici bir duruma düşürdün. Bu ahlaksız bir inkardır. 10 Mart anlaşmasına uymadın, şimdi de 18 Ocak anlaşmasını inkar ediyorsun."

Barrack'ın bu sözlerin ardından tepki göstererek toplantı salonunu terk ettiği bildirildi.

"KARARLARI SEN DEĞİL KANDİL VERİYOR"

Krizin derinleşmesi üzerine Mazlum Abdi, ABD'li elçi aracılığıyla 5 günlük bir uzatma süresi istedi. Ancak Barrack, Abdi'nin iradesinin PKK yönetiminde olduğunu ima ederek bu talebi şu sözlerle reddetti:

"Başkan Şara'nın huzurunda utanıyorum ve ondan bunu istemeyeceğim. Ayrıca sen (Mazlum Abdi) kendi kararlarını kendin veren biri değilsin. Bu yüzden size Kandil'de bir karar garantisi veremem."

Abdi'nin Haseke ve Ayn el-Arab (Kobani) için "tam özerklik" talebi de Şara tarafından, "Sadece daha önce belirtilen (Bakan Yardımcılığı ve Valilik) şartlar geçerlidir" denilerek reddedildi.

TRUMP DEVREYE GİRDİ

Tom Barrack, toplantı sırasında yaşananları Başkan Trump'a iletti ve bunun sonucunda doğrudan temas kuruldu.

Başkan Trump, Şara'ya Suriye'de istikrarı sağlamak için attığı adımları destekleme konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığını teyit etti.

Başkan Trump, SDG'ye birden fazla fırsat vermesine rağmen anlaşmayı uygulamamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.