Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Güney Kore'nin Pyeongtaek kentinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirtilen 30'lu yaşlardaki bir erkek, iki ABD askerine saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, askerlerden biri tek yumrukla yere yığılırken saldırganın diğer askere de yöneldiği görüldü.

TEK YUMRUKLA YERE SERDİ

Olay, ABD askeri üssü Camp Humphreys'e ev sahipliği yapan Pyeongtaek kentinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alkollü olduğu belirtilen 30'lu yaşlardaki bir saldırganın, 20 yaşındaki ABD Ordusu askerine yumruk attığı görüldü. Tek darbeyle yere düşen asker asfalt üzerinde hareketsiz kalırken, saldırgan bu kez ikinci ABD askerine saldırdı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE YAKALANDI

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan ABD askerlerinin sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin yayımlanmasının ardından görüntüler Güney Kore basınında geniş yer buldu. Görüntülerde, ilk askerin tek yumrukla yere düştüğü, saldırganın ise saldırısını sürdürerek ikinci askere yöneldiği görüldü