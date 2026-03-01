Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin - Son Dakika
01.03.2026 15:05
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan ve bölge geneline yayılan savaş sürerken, Papa Leo gelişmeleri "derin endişeyle" izlediğini açıkladı. Papa Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı konuşmada "Taraflara, şiddet sarmalı onarılmaz bir uçuruma dönüşmeden önce bunu durdurma yönünde ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri için yürekten çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölge geneline yayılan çatışmalar sürerken, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Papa, artan askeri gerilimi "derin bir endişeyle" takip ettiğini belirterek taraflara acil itidal çağrısında bulundu.

Aziz Petrus Meydanı'nda pazar duasının ardından hacılara seslenen Papa Leo, "Taraflara, şiddet sarmalı onarılmaz bir uçuruma dönüşmeden önce bunu durdurma yönünde ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri için yürekten çağrıda bulunuyorum" dedi.

Papa, barışın tehditler ve silahlar üzerinden inşa edilemeyeceğini vurguladı. "İstikrar ve barış karşılıklı tehditlerle ya da silahlarla kurulmaz; ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla sağlanır" ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

Papa'nın açıklaması, Orta Doğu'da çatışmaların yeni bir evreye girdiği bir dönemde geldi. ABD ve İsrail'in İran'daki üst düzey hedeflere yönelik operasyonlarının ardından Tahran yönetimi misilleme saldırıları başlattı. Bölgedeki ABD üsleri, İsrail şehirleri ve stratejik noktalar karşılıklı saldırıların hedefi oldu.

Son günlerde hipersonik füze kullanımı, hava üslerinin vurulması ve savaş uçaklarının imha edilmesi gibi gelişmeler, çatışmanın kapsamını genişletti. Körfez ülkelerinde alarm seviyesi yükselirken, enerji piyasaları ve küresel finans sistemleri de gelişmelerden etkilendi.

DİPLOMASİ ÇAĞRILARI ARTIYOR

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok uluslararası aktör çatışmanın yayılmaması için diplomatik girişimlerini hızlandırdı. Papa Leo'nun açıklaması, dini ve insani çevrelerden gelen en güçlü barış çağrılarından biri olarak değerlendirildi.

Vatikan kaynakları, Papa'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini ve insani krizin büyümemesi için dua çağrısında bulunduğunu aktardı. Orta Doğu'daki askeri hareketlilik sürerken, uluslararası kamuoyu tarafların diplomatik kanallara dönüp dönmeyeceğini yakından izliyor.

