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Savaşın sıçradığı Lübnan, önlem olarak 5 yolcu uçağını İstanbul'a gönderdi - Son Dakika

Savaşın sıçradığı Lübnan, önlem olarak 5 yolcu uçağını İstanbul'a gönderdi

Son Güncelleme: 17.10.2023 09:57

İsrail ordusu, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken savaşın sıçradığı ülke Lübnan'dan önemli bir hamle geldi. Lübnan devletine bağlı havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA), Beyrut'taki uluslararası havalimanında bulunan 5 yolcu uçağını önlem olarak İstanbul'a gönderdi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla hedef aldığı İsrail, 11. gününde Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken, savaşta "yeni cephe" tartışmalarının merkezinde yer alan Lübnan'da da gerilim hızla tırmanıyor. Savaş ihtimaline karşı harekete geçen Beyrut hükümeti, uluslararası havalimanında bulunan 5 yolcu uçağını İstanbul'a gönderdi.

HİZBULLAH'IN ASKERİ NOKTALARINI HEDEF ALDILAR

Kuzey sınırındaki Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, dün gece Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri noktalarını hedef aldı. İsrail bu sabah da Lübnan'dan sızmaya çalışan 4 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. İsrail, daha önce Lübnan sınırına yakın 20'ye yakın yerleşim yerinin savaş nedeniyle boşaltıldığını duyurmuştu.

Savaşın sıçradığı Lübnan, Beyrut'taki 5 yolcu uçağını önlem olarak İstanbul'a gönderdi

BEYRUT'TAKİ BAZI UÇAKLARINI İSTANBUL'A GÖNDERDİ

Birçok ülke savaşın bu ülkeye yayılabileceği kaygısıyla Lübnan'daki vatandaşlarını uyarırken Beyrut hükümeti de savaş ihtimaline karşı önlemleri artırıyor. Lübnan devletine bağlı havayolu şirketi Middle East Airlines'ın (MEA) Beyrut'taki uluslararası havalimanında bulunan bazı uçaklarını İstanbul'a gönderdiği bildirildi. Havacılık sitelerinin radar kayıtlarına dayandırdığı habere göre, İsrail'le devam eden çatışmalar nedeniyle MEA, önlem olarak 5 yolcu uçağını İstanbul'a gönderdi.

MEA UÇAKLARI BİRKAÇ KEZ HEDEF ALINMIŞTI

İsrail, önceki yıllarda iki ülke arasında yaşanan çatışmalarda MEA uçaklarını birkaç defa hedef almıştı. İsrail, 1968'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin bir İsrail uçağına saldırısına misilleme olarak Beyrut Havalimanı'nı vurmuş, 12 MEA uçağı imha edilmişti.

BEYRUT HAVALİMANI TEHDİDİ

Arap basınına göre İsrail, geçen sene de İran'ın Hizbullah'a sivil uçuşlar aracılığıyla silah sevkiyatı yaptığını öne sürerek Beyrut Havalimanı'nı bombalayabileceği tehdidinde bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya Savaşın sıçradığı Lübnan, önlem olarak 5 yolcu uçağını İstanbul'a gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaşın sıçradığı Lübnan, önlem olarak 5 yolcu uçağını İstanbul'a gönderdi - Son Dakika
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