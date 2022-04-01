Savaşta 37. gün: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi - Son Dakika
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Savaşta 37. gün: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi

01.04.2022 07:49

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonunda 37. güne girildi. Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirdi. Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok" ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında ele geçirdiği en kritik yerlerden birisi Çernobil Nükleer Santrali olmuştu. Santral, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.

"SANTRALİ TERK ETTİLER"

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok." ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü." bilgisi verildi.

"DURUM DEĞERLENDİRMESİ, PATLAYICI KONTROLÜNDEN SONRA YAPILACAK"

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, "Resmi olarak açıklıyoruz, Rus ordusunun santralden çıkışı başladı ve tamamen çıktılar. Dokümanlar santral çalışanları ve Rus askerleri tarafından imzalandı. Rus askeri çıkarken kıymetli eşyaları ve araçları çalıyor. Santralin durum değerlendirmesi Ukraynalı özel ekipler tarafından patlayıcı olup olmadığının kontrolü yapıldıktan sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

HERSON'DA 11 YERLEŞİM YERİ DAHA RUSLARDAN GERİ ALINDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun kayıplar yaşaması nedeniyle başkent Kiev'i bloke edemediği ve ele geçiremediği belirtildi. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı kaydedildi. Açıklamada, Rus ordusunun, ilerleyen günlerde Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bölgelerde saldırıları sıklaştırabileceği ifade edildi.

"RUSLARIN TAKTİKSEL MANEVRASI"

Rusların bazı bölgelerden çıkarıldığını fakat yine de tedbirli olduklarını aktaran Ukrayna lideri Zelenski ise "Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Polis ve Ulusal Muhafızlar ve istihbarat iyi durumda. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Kiev'in kuzeyinde, Çernihiv'de, Sumi Bölgesi'nde işgalcilerin çıkarılması devam ediliyor. Ancak bunun Rus ordusunun bir taktiksel bir manevrası olduğunu anlamalıyız. Ne planladıklarını ne yaptıklarını biliyoruz. Onlara karşı zafer elde ettiğimiz yerlerden uzaklaşıp diğer önemli noktalara odaklandıklarını biliyoruz. Bizim için zor olabilecek yerlere. Bu nedenle herkesin dikkatli olması gerekir. Daha ileride savaşlar olacak. İstediğimiz her şeyi elde etmek için hala çok zor bir yolumuz var" diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Savaşta 37. gün: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi - Son Dakika


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