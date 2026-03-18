Savaşta bir ilk! Yalnızca İsrail'i vurmak için yapılan füze ateşlendi

18.03.2026 08:28
İran, İsrail'e karşı savaşta ilk kez "Hacı Kasım" balistik füzesini ateşledi. Yalnızca İsrail'i hedef almak üzere geliştirildiği açıklanan "Hacı Kasım" balistik füzesi, sahip olduğu menzil, hız ve yüksek hassasiyet özellikleriyle savaşın seyrini değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İran, savaşın seyrini değiştirecek dikkat çeken bir adım attı. İran Ordusu, Hürremşehr ve Siccil füzelerinin ardından, yalnızca İsrail'i hedef almak üzere geliştirildiği açıklanan "Hacı Kasım" balistik füzesini ilk kez ateşledi.

SÜLEYMANİ'NİN ADI VERİLDİ

Füzeye, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin adı verildi. Tam adıyla "Şehit Hacı Kasım Süleymani Balistik Füzesi" olarak bilinen sistem, İran'ın savunma sanayii tarafından geliştirildi.

2020 yılında tanıtılan füze, Savunma Bakanlığı'na bağlı Havacılık Endüstrisi Örgütü tarafından üretildi.

YÜKSEK MENZİL VE HIZ DİKKAT ÇEKTİ

İranlı yetkililer, füzenin 1400 ila 1800 kilometre menzile sahip olduğunu açıkladı. Yaklaşık 7 ton ağırlığındaki füzenin 500 kilogramlık savaş başlığı taşıyabildiği belirtildi.

Füzenin 12 Mach hıza ulaşabildiği ve hedefe yaklaşık 6 Mach hızla çarptığı ifade edildi.

YERLİ ÜRETİM VE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

"Hacı Kasım" füzesinin, Fatih-110 serisinin geliştirilmiş yeni nesil versiyonu olduğu ve tamamen İranlı mühendisler tarafından üretildiği bildirildi. Füzenin, hava savunma sistemlerini aşma kabiliyetinin yüksek olduğu vurgulandı.

Karadan fırlatılan, mobil ve taktiksel özellikler taşıyan füzenin uzunluğu yaklaşık 11 metre, çapı ise 85-95 santimetre arasında değişiyor. Toplam ağırlığı 7 ton olan sistemde 8 adet kanatçık bulunuyor.

AYRILABİLİR SAVAŞ BAŞLIĞI VE YÜKSEK HASSASİYET

Füzenin savaş başlığının gövdeden ayrılabildiği, bu sayede hedefe daha hassas şekilde yönlendirilebildiği ifade edildi. İranlı yetkililer, isabet hassasiyetinin 10 metrenin altında olduğunu açıkladı.

Katı yakıtlı olarak geliştirilen füzenin, Zülfikar ve Dezful sistemlerinden sonra üretilen en uzun menzilli balistik füze olduğu kaydedildi.

SADECE İSRAİL HEDEFİYLE TASARLANDI

İran, "Hacı Kasım" füzesinin yalnızca İsrail'deki hedefleri vurmak amacıyla geliştirildiğini daha önce duyurmuştu. Füzenin ilk kez ateşlenmesi, bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

TEL AVİV VURULDU: 2 ÖLÜ

Öte yandan İran'ın Tel Aviv ve çevresine düzenlediği füze saldırısında Ramat Gan'da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail basını, füzelerin önlenmesi sırasında oluşan şarapnellerle birlikte 20 farklı noktada hasar meydana geldiğini aktardı. Tel Aviv'deki bir tren istasyonu ile Bnei Barak ve Ramat Gan'da bazı binalar zarar görürken, tren seferleri geçici olarak durduruldu ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

