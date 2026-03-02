Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai\'de mahsur kaldı

İran, cumartesi akşamı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak saldırısına misilleme olarak Körfez ülkelerini hedef aldı, uçuşlar durduruldu. Uçuşların durdurulması nedeniyle Oyuncu Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve sunucu İvana Sert Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri Dubai'de mahsur kaldı.

IVANA SERT KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

İran'ın attığı füzelerden biri, birçok Türk ismin de bulunduğu Fairmont The Palm yakınlarına isabet etti.Bir süredir oğlu Ateş ile Dubai'de olan Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları Instagram'dan anlattı.

Uçuşu iptal olan Sert "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Ama en yakın uçuş 4 Mart'ta görünüyor" dedi.

"HALA BURADAYIZ"

Sert, daha sonra sosyal medya hesabından yayınladığı video ile şu ifadeleri kullandı:

"Biz iyiyiz, hala buradayız Ateş ile. Tabi ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil. Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Çok sokaklara çıkmayın, buradakilere tavsiyem. Yarından sonra bence her şey normale dönecek."

İLKER AYRIK: MALUM SEBEPLERDEN DOLAYI DÖNEMİYORUZ

İlker Ayrık ise kişisel sosyal medya hesabından, "27 Şubat itibariyle Bir Baba Hamlet oyunu için Dubai'ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz." paylaşımı yaptı.