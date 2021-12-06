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Shuai Peng: Çin, ünlü tenisçiyi nasıl sansürlüyor? - Son Dakika
BBC

Shuai Peng: Çin, ünlü tenisçiyi nasıl sansürlüyor?

06.12.2021 12:34
Shuai Peng: Çin, ünlü tenisçiyi nasıl sansürlüyor?

Çin'in en başarılı tenisçilerinden Shuai Peng'in, eski başbakan yardımcısı Gaoli Zhang hakkında yaptığı cinsel saldırı iddiasıyla ilgili paylaşım kısa süre sonra silindi.

Çin'in en başarılı tenisçilerinden Shuai Peng'in, eski başbakan yardımcısı Gaoli Zhang hakkında yaptığı cinsel saldırı iddiasıyla ilgili paylaşım kısa süre sonra silindi. Peng paylaşımı ülkede kullanılan sosyal medya programı Weibo üzerinden, 2 Kasım'da yapmıştı. Peki, Çin internette nasıl bir sansür uyguluyor?

2 Kasım'dan sonra birkaç hafta boyunca Peng'den haber alınamadı.

Peng'in "kaybolması" dünya çapında sosyal medyada yankı buldu.

Özellikle Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) olayın peşini bırakmamasının ardından Peng, Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüntülü bir görüşme yaptı.

Ancak Peng'in güvenliği hakkındaki şüpheler son bulmadı çünkü onun bu görüşmeyi baskı altında yaptığı düşünülüyor.

Peng'in paylaşımına ne oldu?

Shuai Peng, 2 Kasım'da Weibo üzerinden Çin'in eski başbakan yardımcısı Gaoli Zhang'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdı.

Bu paylaşım kısa süre sonra ortadan kaldırıldı.

İnternet ortamında geçmişi görmeyi sağlayan Wayback Machine programı kullanıldığında da bu paylaşımın izi sürülemiyor.

Peng'in geçmişine bakıldığında başka altı gönderisinin daha silinmiş olduğu ve 2 Kasım'dan bu yana bir paylaşımda bulunmadığı görülüyor.

"Çin'in Twitter'ı" diyebileceğimiz Weibo'nun takipçileri normalde paylaşımların altına yorum yapabiliyor.

Ancak, Peng'in kendi haber akışındaki yorumlar engellendi. Bu da takipçilerinin onunla diyaloğa girmesini imkansız kılıyor.

Ayrıca bazı arama kelimeleri de sınırlandırıldı. Yani bir kişi Peng'in ismini aratmak isterse tüm sonuçları göremiyor.

Weibo'da Peng'in ismi arandığında görünen tek sonuç, Pekin'deki Fransız Büyükelçisi'nin 22 Kasım'da sporcudan bilgi alınamamasıyla ilgili yaptığı paylaşım.

İnsanlar büyükelçinin yazdığına yorum yapabiliyorsa da yalnızca belirli bir kısmı görünebilir durumda.

Diğer arama sonuçlarında ise tenisçinin maçlarından bazı videolar var.

WTA'nın bu hafta içinde Hong Kong dahil Çin'deki tenis turnuvalarını iptal etmesinin ardından, kurumun Weibo'daki hesabı aktif kalsa da son iki paylaşımı engellendi.

Aynı zamanda Peng'in isminin bulunduğu başka kullanıcı paylaşımları da silindi.

Tenis yorumcusu Wensheng Ouyang da 3 Kasım'da Peng için Weibo üzerinden, "Umarım güvendesindir" ve "Kim bilir ne kadar çaresiz ve yardıma muhtaçtır" yazmıştı.

Bu iki paylaşım da kaldırıldı.

Weibo kullanıcıları, tüm bunların üzerine, hakkında cinsel saldırı iddiası bulunan Gaoli Zhang'in adını vermeden, benzer isimler kullanarak onun hakkında paylaşımlar yapmaya başladılar.

Fakat bu durum Çinli yetkililer tarafından fark edildi ve onlar da sansürlenmeye başlandı.

Çin'deki arama motoru Baidu de, Zhang ya da Peng'le ilgili yalnızca devlet açıklamalarını ya da 2020 öncesi sonuçları gösteriyor.

Bununla beraber diğer sosyal medya sitelerinde, örneğin Çin'in TikTok'u sayılan Douyin ya da video paylaşım uygulamaları Kuaishou ve Bilibili'de de konuyla ilgili aramalar sansürleniyor.

Peng'le iligli aramaların hiçbir sonuç vermediği soru-cevap platformu Zhihu'da ise eski bürokrat Zhang'i kahraman bir lider olarak gösteren paylaşımlar yer alıyor.

Sonuç olarak son günlerde Çin sosyal medyasında Peng'le ilgili hiçbir haber yer almıyor.

Hem WTA hem de ünlü sporcular Peng'in güvenliğiyle ilgili şüphelerini #WhereIsPengShuai? (PengShuai nerede?) etiketiyle dile getirmeye devam ediyor.

Shuai Peng: Çin, ünlü tenisçiyi nasıl sansürlüyor?
Shuai Peng: Çin, ünlü tenisçiyi nasıl sansürlüyor?
Shuai Peng: Çin, ünlü tenisçiyi nasıl sansürlüyor?

Çin Halk Cumhuriyeti, Saldırı, Kasım, Wta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Shuai Peng: Çin, ünlü tenisçiyi nasıl sansürlüyor? - Son Dakika Dünya

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