 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şili ve Kolombiya İsrail Büyükelçilerini Geri Çağırdı - Son Dakika

Şili ve Kolombiya İsrail Büyükelçilerini Geri Çağırdı

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:44

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki olarak İsrail'deki Büyükelçisini geri çağırdıklarını açıkladı. Aynı şekilde Bolivya ve Kolombiya da diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font, bugün Gazze saldırılarıyla ilgili İsrail'deki Büyükelçisini geri çağırdıklarını açıkladı. Öte yandan dün Bolivya diplomatik ilişkileri keserken Kolombiya da İsrail'deki Büyükelçisini geri çağırdı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font bugün yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği kabul edilemez Uluslararası İnsancıl Hukuk ihlalleri karşısında Şili Hükümeti olarak Şili'nin İsrail'deki Büyükelçisi Jorge Carvajal'ı istişarelerde bulunmak üzere Santiago'ya çağırma kararı almış bulunuyoruz" dedi.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı ise dün açıklama yaparak İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü, uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak amacıyla İsrail Devleti ile diplomatik ilişkileri kesme kararını duyurdu.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI: BUNA SOYKIRIM DENİR

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez'i geri çağırdıklarını belirtti. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, dünkü saldırılarda ölen Filistinlilerin naaşlarını gösteren fotoğrafla birlikte "Buna Soykırım denir, bunu Filistin halkını Gazze'den çıkarmak ve orayı ele geçirmek için yapıyorlar. Bu soykırımı gerçekleştiren devletin başı insanlığa karşı suç işlemiştir. Onların müttefikleri demokrasiden bahsedemez" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Kolombiya, Bolivya, İsrail, Gazze, Şili, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şili ve Kolombiya İsrail Büyükelçilerini Geri Çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Meclis'te çaya yüzde 100 zam! 1 TL'den 2 TL'ye çıktı
14:24 Uğurcan'dan Tadic'in balık videosuna net yanıt: Hafta sonunda sonucu göreceğiz
14:05 İsrail dün katliam yaptığı Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu! Ölü ve yaralılar var
14:03 Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı, İsrail'i tehdit etti: Bedelini çok ağır öderler
13:37 KYK yurtlarında skandal bitmiyor! Fareler cirit atıyor, yemeklerden çıkanlar mide bulandırıyor
13:07 Şef Arda Türkmen'in eşi trafik magandasının saldırısına uğradı
13:03 Sakatlığını atlatan Arda'ya büyük şok! Ancelotti'nin aldığı karar sonrası neye uğradığını şaşıracak
12:39 Dilan ve Engin Polat operasyonunda evlerde arama yapıldı! Mermi ve çok sayıda belge bulundu
12:34 Yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz kredide detaylar netleşmeye başladı! Gelir ve yaş kriteri olacak
12:26 Netanyahu paylaştığı video ile ölen askerlerine ağlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 14:55:24. #1.13#
SON DAKİKA: Şili ve Kolombiya İsrail Büyükelçilerini Geri Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement