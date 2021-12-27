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Sinirli geyik adliye binasını bastı, polis açıklama yaptı: Şüpheli, çöreklerimize saldırdı - Son Dakika

Sinirli geyik adliye binasını bastı, polis açıklama yaptı: Şüpheli, çöreklerimize saldırdı

27.12.2021 12:14

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki adliye binası, sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. Binanın camını kırararak içeri giren bir geyik, polis memurlarını çöreklerini almaya çalıştı. Konuyla ilgili polis merkezinden yapılan açıklamada, "Şüphelinin polis memurlarının çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz" denildi.

Kuzey Karolina eyaletindeki Transylvania ilçesinde geyik, adliyenin cam kapısını kırarak içeriye daldı. Kısa süreli paniğin ardından adliyedeki polis ekipleri, geyiği yere yatırarak durdurabildi.

POLİSTEN ESPRİLİ AÇIKLAMA

Polisten yapılan ve yaşanan olayı tiye alan açıklamada, "Adliyeye zorla giren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polis memurlarının çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz. Hakim, sert bir uyarıda bulunarak şüpheliyi serbest bıraktı" denildi.

Öfkeli geyik adliye binasını bastı! Polisten açıklama gecikmedi: Çöreklerimizi almaya çalıştı
Öfkeli geyik adliye binasını bastı! Polisten açıklama gecikmedi: Çöreklerimizi almaya çalıştı
Öfkeli geyik adliye binasını bastı! Polisten açıklama gecikmedi: Çöreklerimizi almaya çalıştı
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Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Sinirli geyik adliye binasını bastı, polis açıklama yaptı: Şüpheli, çöreklerimize saldırdı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Sinirli geyik adliye binasını bastı, polis açıklama yaptı: Şüpheli, çöreklerimize saldırdı - Son Dakika
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