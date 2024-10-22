Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak - Son Dakika
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Dünya

Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak

Sinvar\'ın ölümünün ardından Hamas\'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak

İsrail tarafından katledilen Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'ın nasıl yönetileceği ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Sinvar'ın yerine yeni bir lider atanmayacağı, örgütün Katar'ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceği iddia edildi.

22.10.2024 01:15
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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Hamas'ın nasıl yönetileceği netlik kazanmaya başladı. Yıllardır abluka altında yaşayan ve 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından soykırım yaşayan Gazze'de direnişin temsilcisi Hamas'ın yeni bir lider seçmeyeceği, örgütün idari bir komite tarafından yönetileceği iddia edildi.

KOMİTE KURULACAK, LİDER SEÇİLMEYECEK

Hamas'ın son Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, örgütün geleceğine dair kritik bir gelişme yaşandı. Hamas kaynaklarından edinilen bilgilere göre, grubun Yahya Sinvar'ın yerine yeni bir lider atamayacağı, bunun yerine mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar'ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceği iddia edildi. Kurulan komitenin geçici olarak grubun liderliğini devralacağı belirtildi.

KOMİTENİN STRATEJİK KARAR ALMA YETKİSİ VAR

Görevi "savaş ile istisnai koşullar sırasında ve gelecekte grubun planlarını yönetmek" ve "stratejik kararlar almak" olan komitenin, Gazze Temsilcisi Halil el-Hayya, Batı Şeria Temsilcisi Zaher Caberin, Yurtdışındaki Filistinliler Temsilcisi Halid Meşal, Şura Danışma Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan siyasi büro sekreterinden oluştuğu öğrenildi. Komitenin tüm üyelerinin Katar'da olduğu kaydedilirken, ismi kamuoyuna açıklanmamak üzere temsili bir lider belirleme ancak Hamas'ı idari komite aracılığıyla yönetme seçeneğinin de masada olduğu ifade edildi.

Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak

İSRAİL SİNVAR'I TESADÜFEN ÖLDÜRDÜ

Bir yılı aşkın süredir ABD'nin desteğiyle aranan Sinvar'ı bulabilmek için istihbarat ağının yanı sıra teknolojik gözetleme cihazları dahil her yöntemi deneyen İsrail ordusunun Hamas liderini planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürdüğü ortaya çıktı. Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle tesadüfen karşılaşan Yahya Sinvar, çatışmaya girdi. Bir eve giren Hamas liderinin yeri insansız hava aracıyla tespit edildi, bu Sinvar'a ait son görüntü olarak kayıtlara geçti. Ev tank ateşiyle vuruldu, işgal askerleri çatışma bölgesine yeniden döndüğünde cesetlerden birinin Hamas liderine benzediğini fark etti.

Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak

HAMAS: HANİYE, SİYONİST SALDIRIDA ŞEHİT EDİLDİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yahya Sinvar, Politika, İsrail, Katar, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mrtymn null:
    Biraz daha deve sdği içmelisniz bence, sysal İslamın peşinden gidin yenersiniz ozaman 33 76 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    adam onu dron ıle bulmus o manyak hala sopayla ugrasıyor..bır avuc yerın hepsı kamaralar ıle uydular ıle denetlenıyor...an ve an...en ıyısı lıdersız yurumek..hamas lıderı yasın den bu yana o koltukta kımse kalmadı...aferım hamasa ılk kez akıllı ıs yapmıs... 16 43 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    GÜZEL OLANDA BU YAHUDi Simdi NE YAPACAK GÖRELiM 12 14 Yanıtla
  • Ümit Şimşek:
    Hamas İran once içindeki hayınlerı desufre etsın cezasını versin bukadar bılgı israilde nasıl var once bunu yargılasın bıkactane bas alsın lıderlerını koruyamıyan bı orguk veya kurulus olmax yazık ıirana gelınce kendi lıderını bulamıyan acız musafırıne sukas duzenletıren bı ülke kakmıs ısraıle kafa tutuyoo bal yapmıyan arı gıbı İran İsrail'e hıc bıse yapamaz yapama, annca havlar 15 4 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    teknoloji ve bilimin gücü kıl tüy peşinde koşanları korkutmuş 2 4 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bu görüntü daha izlemiştim eski bir görüntü 2 2 Yanıtla
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