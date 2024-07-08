Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Dünya

Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi

Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi

15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, uzun bir süre sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. İyileşme sürecindeki başbakanın koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

08.07.2024 16:14
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Mayıs ayında uğradığı suikast girişiminin ardından iyileşme sürecine giren Slovakya Başbakanı Robert Fico, ilk kez halkın karşısına çıkarak bir etkinliğe katıldı.

HALKI SELAMLARKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta başkent Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi

SUİKAST GİRİŞİMİNDEN 2 AY SONRA KAMERALAR ÖNÜNDE

Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti. Tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlayan Fico, 2 aydır gözlerden uzaktı.

Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi

HASAT GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Fico, Slovakya'nın Slovensks Nova Ves kenti yakınlarında ülkenin Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024 Hasat Günü etkinliğine katıldı.

Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi

KOLTUK DEĞNEKLERİNDEN DESTEK ALARAK YÜRÜDÜ

Slovakya Tarım Bakanı Richard Takac, etkinlikte Fico'ya eşlik etti. Fico'nun zaman zaman koltuk değneğinden destek aldığı görüldü.

Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi
Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi
Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

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