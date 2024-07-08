Slovakya Başbakanı Fico suikasttan sonra ilk kez görüntülendi

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Mayıs ayında uğradığı suikast girişiminin ardından iyileşme sürecine giren Slovakya Başbakanı Robert Fico, ilk kez halkın karşısına çıkarak bir etkinliğe katıldı.

HALKI SELAMLARKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta başkent Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

SUİKAST GİRİŞİMİNDEN 2 AY SONRA KAMERALAR ÖNÜNDE

Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti. Tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlayan Fico, 2 aydır gözlerden uzaktı.

HASAT GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Fico, Slovakya'nın Slovensks Nova Ves kenti yakınlarında ülkenin Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024 Hasat Günü etkinliğine katıldı.

KOLTUK DEĞNEKLERİNDEN DESTEK ALARAK YÜRÜDÜ

Slovakya Tarım Bakanı Richard Takac, etkinlikte Fico'ya eşlik etti. Fico'nun zaman zaman koltuk değneğinden destek aldığı görüldü.