 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amerika'da Anne, Sadece Bebek Beziyle Alışveriş Yaparken Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Amerika'da Anne, Sadece Bebek Beziyle Alışveriş Yaparken Tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri Mississippi'de bir anne, küçük oğlunu sadece bebek beziyle alışveriş merkezinde gezdirirken tepki çekti. Vatandaşların müdahalesiyle çocuk giydirildi ve olayın videosu sosyal medyada yayınlandı. Anne, tutuklandı ve savunmasında iyi bir anne olduğunu kanıtlayan fotoğraflar paylaştı. Alışveriş merkezi çalışanı ise videoyu paylaştığı için işten atıldı.

Amerika\'da Anne, Sadece Bebek Beziyle Alışveriş Yaparken Tutuklandı
27.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 12:01
Abone Ol

Amerika Birleşik Devletleri Mississippi'de Kambria Darbyisimli anne küçük oğlunu alışveriş merkezinde üzerinde sadece bebek bezi ile alışveriş arabasına koyarak alışveriş yaptı.

Çocuğun titrediğini gören vatandaşlar anneye tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar çocuğu giydirdi. Videonun internet üzerinde yayınlanmasından sonra anne, tutuklandı. Savunma yaparken "İsa gibi muamele gördüğünü" iddia etti ve "iyi bir anne olduğunu kanıtlayan" 54 fotoğraf paylaştı.

Fee Nicole isimli Facebook kullanıcısı alışveriş merkezi çalışanı annenin çocuğunu soğuk havaya rağmen sadece bebek bezi ile gezdirdiği anları hesabından paylaştı.

Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar anneye sert tepki gösterdi. Anne yetkililer ile konuştuğu sırada bazı vatandaşlar çocuğu giydirdi.

Anne, alışveriş merkezinin otoparkında, çocuk ihmali suçlamasıyla gözaltına alındı. Serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada eylemlerini ve ebeveynlik tarzını savundu. "Çocuklarıma yaptığım her yemeğin fotoğrafını çektim. Bu karakter bozulması kalbimi incitiyor" dedi ve yaşadıklarını İsa'nın yaşadıklarıyla karşılaştırdı. "Onlar da İsa'ya aynı şeyi yaptılar; midesi bulanmıştı, bunu yaşamak istemedi." diye kendini savundu.

Videoyu paylaşan alışveriş merkezi çalışanı ise işten atıldı.

Soğuk havaya rağmen küçük oğlu ile üzerinde sadece bebek ile alışveriş yapan anne tutuklandı
Soğuk havaya rağmen küçük oğlu ile üzerinde sadece bebek ile alışveriş yapan anne tutuklandı
Soğuk havaya rağmen küçük oğlu ile üzerinde sadece bebek ile alışveriş yapan anne tutuklandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Mississippi, Alışveriş, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerika'da Anne, Sadece Bebek Beziyle Alışveriş Yaparken Tutuklandı - Son Dakika


12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Bursa'da Zücaciye Mağazasının Açılışında İzdiham Bursa'da Zücaciye Mağazasının Açılışında İzdiham
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38
CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor

Son Dakika
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Bursa'da Zücaciye Mağazasının Açılışında İzdiham
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:21:20. #1.12#
SON DAKİKA: Amerika'da Anne, Sadece Bebek Beziyle Alışveriş Yaparken Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement