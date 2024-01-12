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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı - Son Dakika
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BBC

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Mahkeme, Mahmud'un ifadesi sonrası yakalama kararını kaldırdı ve serbest bırakılmasına karar verdi. Mahmud'un yargılandığı davanın ilk duruşması 16 Ocak'ta görülecek.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
12.01.2024 - 18:11,
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İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Mahkeme, ifadesi sonrası Mahmud hakkındaki yakalama kararını kaldırdı.

Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan Mahmud'un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi.

Mahmud'un yargılandığı davanın ilk duruşması, 16 Ocak Salı günü İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 30 Kasım 2023'te Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde, Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki araç, şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un sevk idaresindeki araçla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göçer, 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.

İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Müşteki Öznur Göçer 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olmuş, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan etmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak “Araç sürücüsünün asli kusurlu ve motosikletli kuryemizin de tali kusurlu olduğu yönünde ikinci Adli Tıp raporu geldi. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktır ve kovuşturma devam edecektir” demişti.

Ne olmuştu?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Savcılıkça istenen bilirkişi raporunda ifadesine yer verilen şüpheli, Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespitini yapan ve araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan, polis memurlarının Öznur Göçer'i arayarak eşinin intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: BBC
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