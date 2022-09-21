Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz

21.09.2022 18:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kullandığı, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" sözlerine yanıt veren ABD Başkanı Biden, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" sözlerine karşılık verdi. Putin'in sorumsuzca hareket ettiğini ifade eden Biden, "Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Biz savaşın bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya'yakatılmak için bağımsızlık referandum kararı almıştı. Bu gelişmeyi Rusya tarafı olumlu karşıladı ancak ABD, NATO ve AB'den art arda tepkiler yükseldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etti.

NÜKLEER TEHDİDİ GÜNDEM YARATTI

Putin'in, "Batı bizi yok etmek istiyor. Blöf yapmıyorum, toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" sözleriyle Batı'ya nükleer tehdidinde bulunması ise yankı uyandırdı. Ukrayna lideri Zelenski bu açıklamalara, "Batı, Putin'in şantajlarına boyun eğmemeli. Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum. Putin, Ukrayna'yı kendi askerlerinin kanında boğmak istiyor. Sınırlarımız içindeki toprakları özgürleştireceğimizden eminim." yanıtını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti

Joe Biden, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:21:09. #1.11#
SON DAKİKA: Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement