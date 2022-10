Mao Zedung'tan sonra bir ilk! Çin'de Şi Cinping, üçüncü kez iktidarı kazanarak ülke tarihine geçti

Devlet Başkanı Şi, 2012 ve 2017'nin seçildiği göreve yeniden gelirken, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedung'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu.

SIRAYLA BASININ KARŞISINA ÇIKTILAR

Merkez Komite, ilk toplantısında kendi içinde 25 kişilik Siyasi Büro'yu, 10 kişilik Merkezi Askeri Komisyonu, 7 kişilik Daimi Komite'yi ve Genel Sekreteri belirledi. Toplantının ardından Genel Sekreter Şi ve yeni seçilen Daimi Komite'nin diğer üyeleri Li Çiang, Vang Huning, Cao Lıci, Li Şi, Cai Şi ve Ding Şueşiang, protokol sırasıyla basının karşısına çıktı.

SEÇİLENLERİN HEPSİ Şİ'YE YAKIN İSİMLER

Daimi Komite'ye dört yeni isim seçilirken, üyelerin tamamının Şi'ye yakın isimler olması dikkati çekti. Genel Sekter Şi Cinping, Merkezi Disiplin Komitesi Başkanı Cao Lıci ve ÇKP Merkez Komitesi Birinci Sektereri Vang Huning Daimi Komite'deki yerlerini korurken, Şanghay Parti Sekreteri Li Çiang, Pekin Parti Sekreteri Cai Şi, Guangdong Parti Sekreteri Li Şi ve ÇKP Genel Ofisi Direktörü Ding Şueşiang yeni seçilen isimler oldu.

ÇİN ULUSUNUN YENİDEN CANLANMA RÜYASI

Şi, komite üyelerini takdim için yaptığı konuşmada, geçen on yılın iki "yüzyıl hedefinden" ilki olan "her yönüyle ortalama refaha sahip toplum yaratma hedefine ulaşıldığı", gelecek on yılın "her yönüyle güçlü modern bir sosyalist toplum yaratmak" olacağını belirtti. Şi, Çin karakterinde sosyalist modernleşme ile Çin ulusunun yeniden canlanma rüyasını gerçekleştireceğine inandığını ifade etti.

Şİ CİNPİNG KİMDİR?

1953'te Pekin'de siyasetçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Xi Zhongxunbir dönem başbakan yardımcılığı yaptı. Çin Komünist Partisi lideri Mao Zedung'un yakın arkadaşı oldu. Ancak babası Mao'yla ters düştü ve 1966'da başlayan Kültür Devrimi yıllarında görevden alınarak tutuklandı. Bu yıllar, Şi'nin hayatında dönüm noktası oldu.

2008'DE DEVLET BAŞKANI YARDIMCISI OLDU

Uzak bir köye çalışmaya gönderilen genç Şi, 1969-1975 yılları arasında Şansi eyaletinde parti gençlik kollarında görev aldı. 1975'te Pekin'e dönerek Kimya Mühendisliği okudu. Şi Cinping parti ve devlet kadroları içerisinde hızla yükseldi. 2007'de kendisini politbüroya aldıracak Şangay parti komitesi sekreterliği görevini üstlendi. 2007 yılı itibarıyla politbüro daimi üyesi olan Şi, 2008'de Çin devlet başkanı yardımcısı oldu.

DOKUNULAMAZ DENİLEN İSİMLERİ TUTUKLATTI

Şi Cinping, 2012'de Parti'nin başına geldiğindeyse eski rakipleriyle hesaplaşmaya başladı. Bo Xilaive Zhou Yongkang gibi dokunulamaz denilen isimleri tutuklattı. 2016'da resmen "ana lider" unvanını alarak parti içerisinde gücünü iyice pekiştirdi.

ÖMÜR BOYU BAŞKANLIĞIN YOLUNU AÇMAYI BAŞARDI

2018'de liderliği iki dönemle sınırlayan parti tüzüğünü değiştirerek ömür boyu başkanlığın yolunu açmayı başardı. Şimdi ise, Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçilerek, Mao'dan sonra iktidarını üçüncü döneme taşıyan ilk lider oldu.