Son Dakika: Türkiye'den Filistin diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan hem İsrail\'e hem ABD\'ye tepki

"Sadece İsrail\'e yardım için göndermiyoruz" deyip iki sebep daha saydılar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail- Filistin gerilimini görüştü.

GÜNDEM FİLİSTİN

Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin yayılmasını önleyici tedbirler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu, bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.

BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

İTİDAL ÇAĞRISI

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.

FİLİSTİN, İSRAİL VE LÜBNAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Erdoğan, dün yaptığı temaslarda ise Filistin lideri Mahmud Abbas, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.