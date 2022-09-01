İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı

Rusya'nın Ukrayna işgali 6 ayı geride bırakırken Rus vatandaşlarına yönelik yaptırımların da artırılmasını isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin İtalya'daki lüks villasını Ruslara kiraladığı iddia edildi.

BİR AY İÇİN 50 BİN DOLAR ÖDEDİLER

İtalyan Il Tirreno gazetesinin haberine göre, Ukrayna lideri Toskana'daki evini ağustosta bir aylığına Ruslara kiraladı. Londra'da yaşayan bir Rus çiftin, villada bir ay kalmak için 50 bin dolar ödediği belirtildi. İtalyan gazetesi, çiftin sosyal medyada paylaştığı lüks villanın fotoğraflarının da durumu doğruladığını yazdı.

RUSLARA VİZE VERİLMESİNE KARŞI ÇIKIYOR

Haberin, Ukrayna liderinin AB liderlerine Rus vatandaşlarına vize verilmemesi çağrısı yaptığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Ukrayna lideri, sahil kasabası Forte dei Marmi'deki lüks evi henüz bir oyuncu olduğu dönemde 4 milyon euroya almıştı.

EMLAKÇI İDDİALARI REDDETTİ

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Serra'ya konuşan emlakçı ise, iddiayı reddederek kiracıların Rus olmadığını ama özel hayatın gizliliği nedeniyle daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi. Bir görgü tanığı ise çiftin Rusça konuştuğunu söyledi. Gazete, kiracıların büyük ihtimalle Rusya kökenli olduğunu ama İngiltere'de yaşadıklarını ve İngiliz vatandaşı olduklarını aktardı. AB ülkeleri, dün Çekya'nın başkenti Prag'daki gayriresmi toplantıda Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma konusunda uzlaşmıştı. Zelenski'nin talep ettiği gibi Ruslara vize verilmemesi önerisi ise, Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyelerin itirazları nedeniyle reddedilmişti.

"RUSLAR KENDİ DÜNYALARINDA YAŞAMALI" DEMİŞTİ

Zelenski geçen ay yaptığı açıklamada, Rusların AB ülkelerine girişinin yasaklanması gerektiğini söyleyerek "Ruslar düşüncelerini değiştirene kadar bir süre kendi dünyalarında yaşamalı" demişti. Ukrayna lideri, martta yaptığı bir açıklamada da İtalya hükümetinin Ruslara ait tüm malvarlıklarına, evlere ve yatlara el koyması gerektiğini söylemişti. Zelenski'nin Toskana'daki villanın yanı sıra Londra'da evleri ve yurtdışı hesabında büyük miktarda parası olduğu öne sürülüyor.